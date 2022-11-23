FOX Tv'nin yeni dizisi Bir Peri Masalı yeni bölümleriyle seyirciyi ekranlara kitliyor. Bir Peri Masalı dizisinin son bölümü sonrasında Hamit karakteri merak konusu oldu. Peki, Bir Peri Masalı Hamit öldü mü? Bir Peri Masalı Müfit Kayacan diziden ayrıldı mı? Bir Peri Masalı Hamit Köksal öldü mü? İşte detaylar...

Bir Peri Masalı 10. bölüm fragmanı! (VİDEO) Bir Peri Masalı yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Bir Peri Masalı yeni bölümde neler olacak?

Başrolünde Alina Boz, Taro Emir Tekin, Nazan Kesal ve Mustafa Mert Koç'un yer aldığı Bir Peri Masalı Fox Tv ekranlarında seyirciyle buluşuyor. Konusu ve oyuncu kadrosuyla dikkat çeken Bir Peri Masalı'nın yeni bölümü merak uyandırdı. Bir Peri Masalı dizisinin karakterlerinden Hamit Köksal'ın sağlık durumu, izleyiciler tarafından aratılan konular arasında yer alıyor. Bir Peri Masalı Figen Hamit karakteri merak konusu oldu. Peki, Bir Peri Masalı Hamit öldü mü? Bir Peri Masalı Müfit Kayacan diziden ayrıldı mı? Bir Peri Masalı Hamit Köksal öldü mü? Detaylar haberimizde...

BİR PERİ MASALI DİZİSİNİN KONUSU NEDİR?

Sıradan bir hayat süren Zeynep'in doğum gününde bir çanta dolusu para bulması bütün hayatını değiştirir. Bulduğu parayı eski hayatını geride bırakıp kendine zengin bir imaj vermek için kullanmaya karar veren Zeynep, gözde bekar Onur Köksal'ı hedef alır ve hem onu hem de Köksal ailesini cezbetmeye çalışır. Fakat Zeynep, cemiyete girmenin masallarda olduğu kadar basit olmadığı gibi geçmişinden kaçmanın da kolay olmadığını görecektir.

BİR PERİ MASALI OYUNCU KADROSU!

Bir Peri Masalı dizisinin oyuncu kadrosunda; Alina Boz, Taro Emir Tekin, Nazan Kesal, Mustafa Mert Koç, Hazal Filiz Küçükköse, Kadir Çermik, Baran Bölükbaşı, Okan Urun, Tülin Ece, Şener Savaş, Canan Atalay ve Müfit Kayacan gibi birbirinden başarılı oyuncuların yer alıyor.

BİR PERİ MASALI HAMİT ÖLDÜ MÜ?

Bir Peri Masalı dizisinin yeni bölümünde Hamit Köksal, Zafer'in kendi çocuğu olmadığını öğrenir. DNA sonucunu eşi Harika'ya gösteren Hamit, kalp krizi geçirir. Hamit Köksal'ın sağlık durumu önümüzdeki bölüm belli olacaktır.

BİR PERİ MASALI MÜFİT KAYACAN DİZİDEN AYRILDI MI?

Müfit Kayacan'ın canlandırdığı Hamit Köksal yeni bölümde kalp krizi geçirmiştir. Canlandırdığı Hamit Köksal'ın yerde cansız bir şekilde yatması sonrasında diziden ayrıldığı söylentiler gündeme gelmiştir. Bir Peri Masalı dizisindeki Hamit Köksal karakterinin akıbeti önümüzdeki bölüm belli olacaktır.