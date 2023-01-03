Bir Peri Masalı final mi yaptı, bitti mi? Bir Peri Masalı neden bitti, neden final yaptı? Bir Peri Masalı final bölümünde neler oldu?

Ekranların sevilen dizisi Bir Peri Masalı geçtiğimiz hafta final yapmıştı. Finalinin ardından vatandaşlar, Bir Peri Masalı dizisi final mi yaptı, bitti mi? Bir Peri Masalı neden bitti, neden final yaptı? Bir Peri Masalı final bölümünde neler oldu? merak etti. Peki, Bir Peri Masalı neden final yaptı? Bir Peri Masalı dizisi neden bitti? İşte detaylar...

Bir Peri Masalı, Medyapım imzalı, ilk bölümü 28 Eylül 2022 tarihinde yayımlanan, yönetmenliğini Merve Çolak ile Çağıl Bocut'un yaptığı, Deniz Akçay'ın senaryosunu kaleme aldığı, başrollerini Alina Boz, Taro Emir Tekin, Hazal Filiz Küçükköse ve Nazan Kesal'ın paylaştığı dram türündeki Türk televizyon dizisidir. Bir Peri Masalı dizisi final mi yaptı, bitti mi? Bir Peri Masalı neden bitti, neden final yaptı? Bir Peri Masalı final bölümünde neler oldu?

BİR PERİ MASALI DİZİSİ HANGİ GÜN?

Bir Peri Masalıher Salı saat 20:00 'da Fox TV'de başlıyordu. Fakat dizi final yaptığı için bugün yeni bölümü yok.

BİR PERİ MASALI DİZİSİ 3 OCAK BU AKŞAM YOK MU, NEDEN YOK?

Bir Peri Masalıdizisi geçtiğimiz hafta final yaptığı için dizinin yeni bölümü olmayacak. Dizi geçen hafta 27 Aralık Salı 2022 tarihinde final bölümü ile ekranlara gelmişti. Dizi 13. bölüm ile final yapmıştı.

BİR PERİ MASALI DİZİSİ NEDEN FİNAL YAPTI, NEDEN BİTTİ?

Dizinin neden final yaptığı ile ilgili resmi bir açıklama bulunmuyor. Bazı kaynaklara göre dizinin reytinglerden dolayı final yaptığı düşünülmektedir.

BİR PERİ MASALI DİZİSİNİN KONUSU NEDİR?

Sıradan bir hayat süren Zeynep'in doğum gününde bir çanta dolusu para bulması bütün hayatını değiştirir. Bulduğu parayı eski hayatını geride bırakıp kendine zengin bir imaj vermek için kullanmaya karar veren Zeynep, gözde bekar Onur Köksal'ı hedef alır ve hem onu hem de Köksal ailesini cezbetmeye çalışır. Fakat Zeynep, cemiyete girmenin masallarda olduğu kadar basit olmadığı gibi geçmişinden kaçmanın da kolay olmadığını görecektir.

BİR PERİ MASALI FİNAL BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?

Masalın son sayfası yazılırken tüm gerçekler ortaya çıkıyor ve yılların hazırladığı yüzleşmeler yaşanıyor. Peki bu masal mutlu sonla mı bitecek?