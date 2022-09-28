Bir Peri Masalı dizisi bu akşam ilk bölümüyle FOX TV'de yayımlanacak. Alina Boz, Taro Emir Tekin, Nazan Kesal, Mustafa Mert Koç'un başrollerinde oynadığı Bir Peri Masalı'nın konusu merak edildi. Peki, Bir Peri Masalı dizisi konusu nedir? Bir Peri Masalı oyuncuları kimler? Bir Peri Masalı ne zaman başlayacak?

Yapımını MEDYAPIM'ın üstlendiği, senaryosunu Deniz Akçay'ın kaleme aldığı ve Merve Çolak'ın yönetmen koltuğunda oturduğu "Bir Peri Masalı" izleyici ile buluşmaya hazırlanıyor. Peki, Bir Peri Masalı dizisi konusu nedir? Bir Peri Masalı oyuncuları kimler? Bir Peri Masalı ne zaman başlayacak? İşte detaylar haberimizde...

BİR PERİ MASALI DİZİSİNİN KONUSU NEDİR?

Sıradan bir hayat süren Zeynep'in doğum gününde bir çanta dolusu para bulması bütün hayatını değiştirir. Bulduğu parayı eski hayatını geride bırakıp kendine zengin bir imaj vermek için kullanmaya karar veren Zeynep, gözde bekar Onur Köksal'ı hedef alır ve hem onu hem de Köksal ailesini cezbetmeye çalışır. Fakat Zeynep, cemiyete girmenin masallarda olduğu kadar basit olmadığı gibi geçmişinden kaçmanın da kolay olmadığını görecektir.

BİR PERİ MASALI DİZİSİNİN OYUNCULARI KİMLERDİR?

Bir Peri Masalı dizisinin oyuncu kadrosunda; Alina Boz, Taro Emir Tekin, Nazan Kesal, Mustafa Mert Koç, Hazal Filiz Küçükköse, Kadir Çermik, Baran Bölükbaşı, Okan Urun, Tülin Ece, Şener Savaş, Canan Atalay ve Müfit Kayacan gibi birbirinden başarılı oyuncuların yer alıyor.

BİR PERİ MASALI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Bir Peri Masalı ilk bölümüyle 28 Eylül Çarşamba saat 20.00'de FOX'a başlayacak.