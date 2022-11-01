Başrollerinde Alina Boz, Taro Emir Tekin, Nazan Kesal, Baran Bölükbaşı, Müfit Kayacan, Hazal Filiz Küçükköse, Mustafa Mert Koç ve Tülin Ece gibi isimleri bir araya getiren dizisi reytinglerde beklentiyi veremedi. Bunun ardından Bir Peri Masalı dizisinin final yapıp yapmayacağı merak edildi. Peki, Bir Peri Masalı dizisi final mi yapıyor? Bir Peri Masalı final kararı mı aldı?

Fox TV'nin yeni sezon için hazırladığı iddialı dizilerden biri Bir Peri Masalı olmuştu. Final yapacağı iddia edilen Bir Peri Masalı dizisinin akıbeti nedir? Peki,Bir Peri Masalı dizisi final mi yapıyor? Bir Peri Masalı final kararı mı aldı? İşte detaylar haberimizde...

BİR PERİ MASALI DİZİSİ FİNAL Mİ YAPIYOR?

Hem geçtiğimiz sezon hem bu sezon dizilerden yana yüzü gülmeyen Fox TV, art arda final kararı vermişti. Fox TV'nin yeni sezon için hazırladığı iddialı dizilerden biri de Bir Peri Masalı olmuştu.

Başrollerinde Alina Boz, Taro Emir Tekin, Nazan Kesal, Baran Bölükbaşı, Müfit Kayacan, Hazal Filiz Küçükköse, Mustafa Mert Koç ve Tülin Ece gibi isimleri bir araya getiren dizisi reytinglerde beklentiyi veremedi.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre, yapımcılığını Merve Girgin Aytekin ve Direnç Aksoy Sidar'ın üstlendiği dizinin kaderini bu haftaki reyting oranları belirleyecek. Reytinglerin bu hafta da düşük çıkması durumunda dizi bir sonraki hafta final yapacak.

Bir Peri Masalı'nın final yapması durumunda Disney Plus'ın marka yüzlerinden olan Alina Boz'a da 2 teklif yapılacağı öğrenildi.

5. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Peki 5. yeni bölümde neler olacak? İşte tüm detaylar: Bige'yi ifşa etmeleri hem Zeynep, hem de Neslihan ve Harika için ters teper. Onur, Bige ile daha da yakınlaşırken, Neslihan başta olmak üzere ailedeki herkese karşı sert bir tavır alır ve hepsini şirketten uzaklaştırır.Melis tarafından reddedilen Zafer ise Melis ile Zeynep arasındaki bağı çözmek konusunda kararlıdır. Ulaştığı bilgiler ile Zeynep'le yüzleştiğinde ise Zeynep'in yapması gereken önemli bir seçimi olacaktır.