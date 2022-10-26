FOX TV kanalında yayınlanan beğenilen yapım Bir Peri Masalı yeni bölümüyle başladı! Heyecanla beklenen Bir Peri Masalı adlı yapımı canlı izlemek isteyen seyirciler, Bir Peri Masalı canlı izle! Bir Peri Masalı yeni bölüm canlı izle araştırmaları yapmaya başladı. Peki, Bir Peri Masalı yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Bir Peri Masalı CANLI izle! FOX TV Bir Peri Masalı yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

FOX TV ekranlarında yayınlanan Bir Peri Masalı bu akşam ekranlara geliyor. Peki, Bir Peri Masalı yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Bir Peri Masalı CANLI izle! FOX TV Bir Peri Masalı yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte detaylar haberimizde...

FOX TV BİR PERİ MASALI CANLI İZLE!

FOX TV ekranlarında yayınlanan Bir Peri Masalı adlı yapım, yeni bölümüyle yeni saatinde 20.00 itibariyle bu akşam ekranlarda.

FOX TV BİR PERİ MASALI CANLI İZLE!

BİR PERİ MASALI YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Bige'yi ifşa etmeleri hem Zeynep, hem de Neslihan ve Harika için ters teper. Onur, Bige ile daha da yakınlaşırken, Neslihan başta olmak üzere ailedeki herkese karşı sert bir tavır alır ve hepsini şirketten uzaklaştırır.

Melis tarafından reddedilen Zafer ise Melis ile Zeynep arasındaki bağı çözmek konusunda kararlıdır. Ulaştığı bilgiler ile Zeynep'le yüzleştiğinde ise Zeynep'in yapması gereken önemli bir seçimi olacaktır.

BİR PERİ MASALI SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Hamit'in aile reisliğini geçici de olsa Onur'a devretmesi ailede şok dalgaları yayar. Harika, çocuklarının Onur'a karşı atağa geçmesini istediğinde ise Neslihan elini ayağını her şeyden çeker, fakat Onur'la başka bir konuda da savaşa girmeye hazır olan Zafer ilk kez kendini gösterir. Zeynep'in başında ise Köksal ailesinin iç savaşından daha büyük bir dert vardır. Bulduğu parayı geri vermediği sürece Alp'in hayatı tehlikede olacaktır. Bige ise her konuda Zeynep'e köstek olmak konusunda kararlıdır.