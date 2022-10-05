FOX TV kanalında yayınlanan beğenilen yapım Bir Peri Masalı yeni bölümüyle başladı! Heyecanla beklenen Bir Peri Masalı adlı yapımı canlı izlemek isteyen seyirciler, Bir Peri Masalı canlı izle! Bir Peri Masalı yeni bölüm canlı izle araştırmaları yapmaya başladı. Peki, Bir Peri Masalı yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Bir Peri Masalı CANLI izle! FOX TV Bir Peri Masalı yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

FOX TV ekranlarında yayınlanan Bir Peri Masalı bu akşam ekranlara geliyor. Peki, Bir Peri Masalı yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Bir Peri Masalı CANLI izle! FOX TV Bir Peri Masalı yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte detaylar haberimizde...

FOX TV BİR PERİ MASALI CANLI İZLE!

FOX TV ekranlarında yayınlanan Bir Peri Masalı adlı yapım, yeni bölümüyle yeni saatinde 20.00 itibariyle bu akşam ekranlarda.

FOX TV BİR PERİ MASALI CANLI İZLE!

BİR PERİ MASALI YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Onur ve Bige'nin nişan haberi yalnızca Zeynep'in planını değil, duygularını da altüst etmiştir. Zeynep, Köksal ailesini farklı bir koldan fethetmeye karar verse de içten içe hala onunla Onur'u kaderin bir araya getirdiğine inanmaktadır. Alp ve paranın gerçek sahipleri ise Zeynep'i bulmak üzeredir.

BİR PERİ MASALI SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Sıradan bir hayat süren Zeynep'in doğum gününde bir çanta dolusu para bulması bütün hayatını değiştirir. Bulduğu parayı eski hayatını geride bırakıp kendine zengin bir imaj vermek için kullanmaya karar veren Zeynep, gözde bekar Onur Köksal'ı hedef alır ve hem onu hem de Köksal ailesini cezbetmeye çalışır. Fakat Zeynep, cemiyete girmenin masallarda olduğu kadar basit olmadığı gibi geçmişinden kaçmanın da kolay olmadığını görecektir.