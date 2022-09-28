FOX TV kanalında yayınlanan beğenilen yapım Bir Peri Masalı yeni bölümüyle başladı! Heyecanla beklenen Bir Peri Masalı adlı yapımı canlı izlemek isteyen seyirciler, Bir Peri Masalı canlı izle! Bir Peri Masalı yeni bölüm canlı izle araştırmaları yapmaya başladı. Peki, Bir Peri Masalı yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Bir Peri Masalı CANLI izle! FOX TV Bir Peri Masalı yeni bölüm full HD canlı yayın izle! Bir Peri Masalı konusu nedir?

FOX TV ekranlarında yayınlanan Bir Peri Masalı bu akşam ekranlara geliyor. Bir Peri Masalı CANLI izle! FOX TV Bir Peri Masalı yeni bölüm full HD canlı yayın izle! Bir Peri Masalı konusu nedir? İşte detaylar haberimizde...

BİR PERİ MASALI CANLI İZLE!

TRT 1 ekranlarında yayınlanan Balkan Ninnisi adlı yapım, yeni bölümüyle yeni saatinde 20.00 itibariyle bu akşam ekranlarda.

FOX TV BİR PERİ MASALI CANLI İZLE!

BİR PERİ MASALI YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Sıradan bir hayat süren Zeynep'in doğum gününde bir çanta dolusu para bulması bütün hayatını değiştirir. Bulduğu parayı eski hayatını geride bırakıp kendine zengin bir imaj vermek için kullanmaya karar veren Zeynep, gözde bekar Onur Köksal'ı hedef alır ve hem onu hem de Köksal ailesini cezbetmeye çalışır. Fakat Zeynep, cemiyete girmenin masallarda olduğu kadar basit olmadığı gibi geçmişinden kaçmanın da kolay olmadığını görecektir.

BİR PERİ MASALI DİZİSİNİN OYUNCULARI KİMLERDİR?

Bir Peri Masalı dizisinin oyuncu kadrosunda; Alina Boz, Taro Emir Tekin, Nazan Kesal, Mustafa Mert Koç, Hazal Filiz Küçükköse, Kadir Çermik, Baran Bölükbaşı, Okan Urun, Tülin Ece, Şener Savaş, Canan Atalay ve Müfit Kayacan gibi birbirinden başarılı oyuncuların yer alıyor.

BİR PERİ MASALI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Bir Peri Masalı ilk bölümüyle 28 Eylül Çarşamba saat 20.00'de FOX'a başlayacak.

BİR PERİ MASALI DİZİSİNİN KONUSU NEDİR?

Sıradan bir hayat süren Zeynep'in doğum gününde bir çanta dolusu para bulması bütün hayatını değiştirir. Bulduğu parayı eski hayatını geride bırakıp kendine zengin bir imaj vermek için kullanmaya karar veren Zeynep, gözde bekar Onur Köksal'ı hedef alır ve hem onu hem de Köksal ailesini cezbetmeye çalışır. Fakat Zeynep, cemiyete girmenin masallarda olduğu kadar basit olmadığı gibi geçmişinden kaçmanın da kolay olmadığını görecektir.