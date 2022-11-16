FOX Tv'nin yeni dizisi Bir Peri Masalı yeni bölümleriyle seyirciyi ekranlara kitliyor. Konusu ve oyuncu kadrosuyla dikkat çeken Bir Peri Masalı dizisinin yeni bölümü merak konusu oldu. Kullanıcılar, dizinin yeni bölüm izleme linkini araştırmakta. Bir Peri Masalı CANLI İZLE! Bir Peri Masalı yeni bölüm İZLE! Bir Peri Masalı 8.bölüm İZLE! Bir Peri Masalı yeni bölüm FULL İZLE!

Bir Peri Masalı CANLI İZLE! Başrolünde Alina Boz'un yer aldığı Bir Peri Masalı FOX TV ekranlarında seyirciyle buluşuyor. Konusu ve oyuncu kadrosuyla dikkat çeken Bir Peri Masalı dizisinin yeni bölümü merak konusu oldu. Kullanıcılar, dizinin yeni bölüm izleme linkini araştırmakta. Bir Peri Masalı'nın 8.bölüm canlı izleme linki araştırılıyor. Bir Peri Masalı yeni bölüm İZLE! Bir Peri Masalı 8.bölüm İZLE! Bir Peri Masalı yeni bölüm FULL İZLE!

BİR PERİ MASALI DİZİSİNİN KONUSU NEDİR?

Sıradan bir hayat süren Zeynep'in doğum gününde bir çanta dolusu para bulması bütün hayatını değiştirir. Bulduğu parayı eski hayatını geride bırakıp kendine zengin bir imaj vermek için kullanmaya karar veren Zeynep, gözde bekar Onur Köksal'ı hedef alır ve hem onu hem de Köksal ailesini cezbetmeye çalışır. Fakat Zeynep, cemiyete girmenin masallarda olduğu kadar basit olmadığı gibi geçmişinden kaçmanın da kolay olmadığını görecektir.

BİR PERİ MASALI OYUNCU KADROSU!

Bir Peri Masalı dizisinin oyuncu kadrosunda; Alina Boz, Taro Emir Tekin, Nazan Kesal, Mustafa Mert Koç, Hazal Filiz Küçükköse, Kadir Çermik, Baran Bölükbaşı, Okan Urun, Tülin Ece, Şener Savaş, Canan Atalay ve Müfit Kayacan gibi birbirinden başarılı oyuncuların yer alıyor.

BİR PERİ MASALI CANLI İZLE!

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