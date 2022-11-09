Bir Peri Masalı canlı izle! 9 Kasım Fox TV Bir Peri Masalı 7. bölüm canlı izle! Bir Peri Masalı son bölümde neler oldu? Fox TV canlı izle!
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Fox TV'nin sevilen dizisi Bir Peri Masalı bugün 7. bölümü ile ekranlara gelecek. Diziyi canlı izlemek isteyenler, Bir Peri Masalı canlı izle! Fox TV Bir Peri Masalı 7. bölüm canlı izle! Bir Peri Masalı son bölümde neler oldu? araştırması yapıyor. Peki, Bir Peri Masalı canlı izleme linki var mı? 9 Kasım Fox TV canlı izle!
Bir Peri Masalı, Medyapım imzalı, ilk bölümü 28 Eylül 2022 tarihinde yayımlanan, yönetmenliğini Merve Çolak ile Çağıl Bocut'un yaptığı, Deniz Akçay'ın senaryosunu kaleme aldığı, başrollerini Alina Boz, Taro Emir Tekin, Hazal Filiz Küçükköse ve Nazan Kesal'ın paylaştığı dram türündeki Türk televizyon dizisidir. Bir Peri Masalı canlı izle! 9 Kasım Fox TV Bir Peri Masalı 7. bölüm canlı izle! Bir Peri Masalı son bölümde neler oldu? Fox TV canlı izle!
Zeynep'in Zafer'in evlenme teklifini kabul etmesi, ailede deprem etkisi yaratır. Onur, Zeynep'i kaybetmiş olmasının öfkesiyle, Zafer de Onur'un Zeynep'e olan ilgisini fark etmiş olmanın hırsıyla birbirlerine savaş ilan ederler. Kendini hiç beklemediği bir savaşın içinde bulan Zeynep ise tahmin edemeyeceği kadar büyük şeylere sebep olmanın vicdan azabını duyar. Zeynep'in kendisiyle yaşayabilmesi için geri dönüşü olmayan bir yola girmesi gerekecektir.
Zeynep hakkındaki tüm gerçekler ortaya çıkmıştır. Zeynep, beyaz bayrak sallayıp yenilgiyi kabul etse de Onur ve Zafer arasındaki savaş daha yeni başlamıştır. Zeynep aradan ne kadar çekilmek istese de etrafındakiler henüz buna izin vermeyecektir.
Sıradan bir hayat süren Zeynep'in doğum gününde bir çanta dolusu para bulması bütün hayatını değiştirir. Bulduğu parayı eski hayatını geride bırakıp kendine zengin bir imaj vermek için kullanmaya karar veren Zeynep, gözde bekar Onur Köksal'ı hedef alır ve hem onu hem de Köksal ailesini cezbetmeye çalışır. Fakat Zeynep, cemiyete girmenin masallarda olduğu kadar basit olmadığı gibi geçmişinden kaçmanın da kolay olmadığını görecektir.
Alina Boz - Zeynep / Melis
Taro Emir Tekin - Onur Köksal
Nazan Kesal - Harika Köksal
Hazal Filiz Küçükköse - Neslihan Köksal
Müfit Kayacan - Hamit Köksal
Mustafa Mert Koç - Zafer Köksal
Tülin Ece - Ümit Köksal
Baran Bölükbaşı - Alp
Kadir Çermik - Samet
Bilgi Aydoğmuş - Bige
Okan Urun - Merih
Şener Savaş - Ferdi
Canan Atalay - Filiz
Ali Aksöz - Fuat Gürman
Merve Oflaz - Ela