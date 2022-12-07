Fox TV'nin sevilen dizisi Bir Peri Masalı bugün 11. bölümü ile ekranlara gelecek. Diziyi canlı izlemek isteyenler, Bir Peri Masalı canlı izle! Fox TV Bir Peri Masalı 11. bölüm canlı izle! Bir Peri Masalı son bölümde neler oldu? araştırması yapıyor. Peki, Bir Peri Masalı canlı izleme linki var mı? 7 Aralık Fox TV canlı izle!

Bir Peri Masalı 12. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Bir Peri Masalı yeni bölüm fragmanı çıktı mı? Bir Peri Masalı yeni bölümde neler olacak?

Bir Peri Masalı, Medyapım imzalı, ilk bölümü 28 Eylül 2022 tarihinde yayımlanan, yönetmenliğini Merve Çolak ile Çağıl Bocut'un yaptığı, Deniz Akçay'ın senaryosunu kaleme aldığı, başrollerini Alina Boz, Taro Emir Tekin, Hazal Filiz Küçükköse ve Nazan Kesal'ın paylaştığı dram türündeki Türk televizyon dizisidir. Bir Peri Masalı canlı izle! 7 Aralık Fox TV Bir Peri Masalı 11. bölüm canlı izle! Bir Peri Masalı son bölümde neler oldu? Fox TV canlı izle!

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BİR PERİ MASALI SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Hamit'in ölümü herkesi derinden etkiler. Köksallar bir yandan babalarının yasını tutarken bir yandan da hem kendilerini hem de şirketi ayakta tutmaya çalışırlar. Hamit'in vasiyeti ise Onur ve Harika'yı karşı karşıya getirir.

Hamit'ten intikamını yeterince alamadığını düşünen Figen Kileci ise intikamını Köksal ailesine miras bilir ve Zeynep'e geçmişin perdelerini aralatır. Zeynep ise Onur ile aralarını açmak pahasına bu gerçeğin peşine düşer.

BİR PERİ MASALI YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Onur'un şirketteki tüm yetkilerini Ümit'e devretmesi ailede yeni gerginlikler yaratır. Figen Kileci ile yakınlaşmaya başlayan Zeynep ise Figen'in onu Onur'dan ayırmak için yaptığı hamlelerden habersizdir.

Bir Peri Masalı 11. Bölümüyle 7 Aralık saat 20.00'de FOX'ta!

BİR PERİ MASALI KONUSU NE?

Sıradan bir hayat süren Zeynep'in doğum gününde bir çanta dolusu para bulması bütün hayatını değiştirir. Bulduğu parayı eski hayatını geride bırakıp kendine zengin bir imaj vermek için kullanmaya karar veren Zeynep, gözde bekar Onur Köksal'ı hedef alır ve hem onu hem de Köksal ailesini cezbetmeye çalışır. Fakat Zeynep, cemiyete girmenin masallarda olduğu kadar basit olmadığı gibi geçmişinden kaçmanın da kolay olmadığını görecektir.

BİR PERİ MASALI OYUNCU KADROSU

Alina Boz - Zeynep / Melis

Taro Emir Tekin - Onur Köksal

Nazan Kesal - Harika Köksal

Hazal Filiz Küçükköse - Neslihan Köksal

Müfit Kayacan - Hamit Köksal

Mustafa Mert Koç - Zafer Köksal

Tülin Ece - Ümit Köksal

Baran Bölükbaşı - Alp

Kadir Çermik - Samet

Bilgi Aydoğmuş - Bige

Okan Urun - Merih

Şener Savaş - Ferdi

Canan Atalay - Filiz

Ali Aksöz - Fuat Gürman

Merve Oflaz - Ela