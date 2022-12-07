Bir Peri Masalı canlı izle! 7 Aralık Fox TV Bir Peri Masalı 11. bölüm canlı izle! Bir Peri Masalı son bölümde neler oldu? Fox TV canlı izle!
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Fox TV'nin sevilen dizisi Bir Peri Masalı bugün 11. bölümü ile ekranlara gelecek. Diziyi canlı izlemek isteyenler, Bir Peri Masalı canlı izle! Fox TV Bir Peri Masalı 11. bölüm canlı izle! Bir Peri Masalı son bölümde neler oldu? araştırması yapıyor. Peki, Bir Peri Masalı canlı izleme linki var mı? 7 Aralık Fox TV canlı izle!
Bir Peri Masalı, Medyapım imzalı, ilk bölümü 28 Eylül 2022 tarihinde yayımlanan, yönetmenliğini Merve Çolak ile Çağıl Bocut'un yaptığı, Deniz Akçay'ın senaryosunu kaleme aldığı, başrollerini Alina Boz, Taro Emir Tekin, Hazal Filiz Küçükköse ve Nazan Kesal'ın paylaştığı dram türündeki Türk televizyon dizisidir. Bir Peri Masalı canlı izle! 7 Aralık Fox TV Bir Peri Masalı 11. bölüm canlı izle! Bir Peri Masalı son bölümde neler oldu? Fox TV canlı izle!
Hamit'in ölümü herkesi derinden etkiler. Köksallar bir yandan babalarının yasını tutarken bir yandan da hem kendilerini hem de şirketi ayakta tutmaya çalışırlar. Hamit'in vasiyeti ise Onur ve Harika'yı karşı karşıya getirir.
Hamit'ten intikamını yeterince alamadığını düşünen Figen Kileci ise intikamını Köksal ailesine miras bilir ve Zeynep'e geçmişin perdelerini aralatır. Zeynep ise Onur ile aralarını açmak pahasına bu gerçeğin peşine düşer.
Onur'un şirketteki tüm yetkilerini Ümit'e devretmesi ailede yeni gerginlikler yaratır. Figen Kileci ile yakınlaşmaya başlayan Zeynep ise Figen'in onu Onur'dan ayırmak için yaptığı hamlelerden habersizdir.
Bir Peri Masalı 11. Bölümüyle 7 Aralık saat 20.00'de FOX'ta!
Sıradan bir hayat süren Zeynep'in doğum gününde bir çanta dolusu para bulması bütün hayatını değiştirir. Bulduğu parayı eski hayatını geride bırakıp kendine zengin bir imaj vermek için kullanmaya karar veren Zeynep, gözde bekar Onur Köksal'ı hedef alır ve hem onu hem de Köksal ailesini cezbetmeye çalışır. Fakat Zeynep, cemiyete girmenin masallarda olduğu kadar basit olmadığı gibi geçmişinden kaçmanın da kolay olmadığını görecektir.
Alina Boz - Zeynep / Melis
Taro Emir Tekin - Onur Köksal
Nazan Kesal - Harika Köksal
Hazal Filiz Küçükköse - Neslihan Köksal
Müfit Kayacan - Hamit Köksal
Mustafa Mert Koç - Zafer Köksal
Tülin Ece - Ümit Köksal
Baran Bölükbaşı - Alp
Kadir Çermik - Samet
Bilgi Aydoğmuş - Bige
Okan Urun - Merih
Şener Savaş - Ferdi
Canan Atalay - Filiz
Ali Aksöz - Fuat Gürman
Merve Oflaz - Ela