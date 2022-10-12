FOX Tv'nin yeni dizisi Bir Peri Masalı yeni bölümleriyle seyirciyi ekranlara kitliyor. Konusu ve oyuncu kadrosuyla dikkat çeken Bir Peri Masalı yeni bölümüyle izleyiciyle buluştu. Kullanıcılar, dizinin oyuncularının kimler olduğunu araştırmakta. Bir Peri Masalı'nın karakterlerinden Bige merak konusu oldu. Peki, Bir Peri Masalı Bige kimdir? Bir Peri Masalı Bige karakterini kim canlandırıyor?

Bir Peri Masalı Bige kim? Başrolünde Alina Boz'un yer aldığı Bir Peri Masalı FOX TV ekranlarında seyirciyle buluşuyor. Konusu ve oyuncu kadrosuyla dikkat çeken Bir Peri Masalı yeni bölümüyle ekranlara geldi. Kullanıcılar, dizinin oyuncularının kimler olduğunu araştırmakta. Bir Peri Masalı'nın karakterlerinden Bige merak konusu oldu. Peki, Bir Peri Masalı Bige kimdir? Bir Peri Masalı Bige karakterini kim canlandırıyor? Detaylar haberimizde...

BİR PERİ MASALI DİZİSİNİN KONUSU NEDİR?

Sıradan bir hayat süren Zeynep'in doğum gününde bir çanta dolusu para bulması bütün hayatını değiştirir. Bulduğu parayı eski hayatını geride bırakıp kendine zengin bir imaj vermek için kullanmaya karar veren Zeynep, gözde bekar Onur Köksal'ı hedef alır ve hem onu hem de Köksal ailesini cezbetmeye çalışır. Fakat Zeynep, cemiyete girmenin masallarda olduğu kadar basit olmadığı gibi geçmişinden kaçmanın da kolay olmadığını görecektir.

BİR PERİ MASALI SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Onur ve Bige'nin nişan haberi yalnızca Zeynep'in planını değil, duygularını da altüst etmiştir. Zeynep, Köksal ailesini farklı bir koldan fethetmeye karar verse de içten içe hala onunla Onur'u kaderin bir araya getirdiğine inanmaktadır. Alp ve paranın gerçek sahipleri ise Zeynep'i bulmak üzeredir.

BİR PERİ MASALI DİZİSİ OYUNCULARI KİM?

Bir Peri Masalı dizisinin oyuncu kadrosunda; Alina Boz, Taro Emir Tekin, Nazan Kesal, Mustafa Mert Koç, Hazal Filiz Küçükköse, Kadir Çermik, Baran Bölükbaşı, Okan Urun, Tülin Ece, Şener Savaş, Canan Atalay ve Müfit Kayacan gibi birbirinden başarılı oyuncuların yer alıyor.

BİR PERİ MASALI BİGE KİMDİR?

Bir Peri Masalı dizisinde Bige, Onur Köksal'ın nişanlısıdır. Bige karakterini Bilgi Aydoğmuş canlandırmaktadır.

BİLGİ AYDOĞMUŞ KİMDİR?

Bilgi Aydoğmuş 1996 İstanbul doğumludur. İÜ Hukuk Fakültesi mezunu olan Bilgi Aydoğmuş, Miss Turkey 2019 yarışmasında 2. olmuştur. ATV'de Akıncı dizisinde rol alan Bilgi Aydoğmuş daha sonra Destan dizisinde Kırçiçek karakterini canlandırmıştır. Aydoğmuş, şimdilerde Bir Peri Masalı dizisinde Bige karakterini canlandırmaktadır.