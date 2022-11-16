Fox Tv'nin yeni dizisi Bir Peri Masalı yeni bölümleriyle seyirciyi ekranlara kitliyor. Konusu ve oyuncu kadrosuyla dikkat çeken Bir Peri Masalı dizisinin yeni bölüm fragmanı merak konusu oldu. Kullanıcılar, dizinin 9.bölüm fragmanı araştırmakta. Bir Peri Masalı dizisinin son bölümü izleyiciler tarafından aratılan konular arasında yer alıyor. Peki, Bir Peri Masalı 9.bölüm fragmanı yayınlandı mı? Bir Peri Masalı yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Bir Peri Masalı yeni bölümde neler olacak?

Başrolünde Alina Boz'un yer aldığı Bir Peri Masalı FOX TV ekranlarında seyirciyle buluşuyor. Konusu ve oyuncu kadrosuyla dikkat çeken Bir Peri Masalı'nın yeni bölümü merak uyandırdı. Kullanıcılar, dizinin yeni bölüm fragmanını araştırmakta. Bir Peri Masalı dizisinin 9.bölümü izleyiciler tarafından aratılan konular arasında yer alıyor. Gecenin Ucunda dizisinin son bölümü merak konusu oldu. Peki, Bir Peri Masalı 9.bölüm fragmanı yayınlandı mı? Bir Peri Masalı yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Bir Peri Masalı yeni bölümde neler olacak? Detaylar haberimizde...

BİR PERİ MASALI DİZİSİNİN KONUSU NEDİR?

Sıradan bir hayat süren Zeynep'in doğum gününde bir çanta dolusu para bulması bütün hayatını değiştirir. Bulduğu parayı eski hayatını geride bırakıp kendine zengin bir imaj vermek için kullanmaya karar veren Zeynep, gözde bekar Onur Köksal'ı hedef alır ve hem onu hem de Köksal ailesini cezbetmeye çalışır. Fakat Zeynep, cemiyete girmenin masallarda olduğu kadar basit olmadığı gibi geçmişinden kaçmanın da kolay olmadığını görecektir.

BİR PERİ MASALI DİZİSİ OYUNCULARI KİM?

Bir Peri Masalı dizisinin oyuncu kadrosunda; Alina Boz, Taro Emir Tekin, Nazan Kesal, Mustafa Mert Koç, Hazal Filiz Küçükköse, Kadir Çermik, Baran Bölükbaşı, Okan Urun, Tülin Ece, Şener Savaş, Canan Atalay ve Müfit Kayacan gibi birbirinden başarılı oyuncuların yer alıyor.

BİR PERİ MASALI YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Bir Peri Masalı dizisinin yeni bölüm fragmanı merak konusu oldu. Bir Peri Masalı'nın 9.bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı.