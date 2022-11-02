Bir Peri Masalı 7. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Bir Peri Masalı yeni bölüm fragmanı çıktı mı? Bir Peri Masalı yeni bölümde neler olacak?
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Ekranların beğenilen dizisi Bir Peri Masalı bugün 6. bölümü ile Fox TV'de olacak. Dizinin bitiminin ardından 7. bölüm fragmanı çıktı mı merak ediliyor. Peki, Bir Peri Masalı 7. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Bir Peri Masalı yeni bölüm fragmanı çıktı mı? Bir Peri Masalı yeni bölümde neler olacak? Bir Peri Masalı yeni bölüm fragmanı ne zaman yayınlanacak? İşte detaylar...
Bir Peri Masalı, Medyapım imzalı, ilk bölümü 28 Eylül 2022 tarihinde yayımlanan, yönetmenliğini Merve Çolak ile Çağıl Bocut'un yaptığı, Deniz Akçay'ın senaryosunu kaleme aldığı, başrollerini Alina Boz, Taro Emir Tekin, Hazal Filiz Küçükköse ve Nazan Kesal'ın paylaştığı dram türündeki Türk televizyon dizisidir. Bir Peri Masalı 7. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Bir Peri Masalı yeni bölüm fragmanı çıktı mı? Bir Peri Masalı yeni bölümde neler olacak?
Bir Peri Masalı her Çarşamba saat 20:00 'da Fox TV'de ekranlara geliyor.
Bir Peri Masalı 6. bölümünün ardından 7. bölüm fragmanının çıkması bekleniyor. Henüz yeni bölüm fragmanı yayınlanmadı.
BİR PERİ MASALI 6. BÖLÜM FRAGMANI İZLE!
Bige'yi ifşa etmeleri hem Zeynep, hem de Neslihan ve Harika için ters teper. Onur, Bige ile daha da yakınlaşırken, Neslihan başta olmak üzere ailedeki herkese karşı sert bir tavır alır ve hepsini şirketten uzaklaştırır.
Melis tarafından reddedilen Zafer ise Melis ile Zeynep arasındaki bağı çözmek konusunda kararlıdır. Ulaştığı bilgiler ile Zeynep'le yüzleştiğinde ise Zeynep'in yapması gereken önemli bir seçimi olacaktır.
Zeynep'in Zafer'in evlenme teklifini kabul etmesi, ailede deprem etkisi yaratır. Onur, Zeynep'i kaybetmiş olmasının öfkesiyle, Zafer de Onur'un Zeynep'e olan ilgisini fark etmiş olmanın hırsıyla birbirlerine savaş ilan ederler. Kendini hiç beklemediği bir savaşın içinde bulan Zeynep ise tahmin edemeyeceği kadar büyük şeylere sebep olmanın vicdan azabını duyar. Zeynep'in kendisiyle yaşayabilmesi için geri dönüşü olmayan bir yola girmesi gerekecektir.
Alina Boz - Zeynep / Melis
Taro Emir Tekin - Onur Köksal
Nazan Kesal - Harika Köksal
Hazal Filiz Küçükköse - Neslihan Köksal
Müfit Kayacan - Hamit Köksal
Mustafa Mert Koç - Zafer Köksal
Tülin Ece - Ümit Köksal
Baran Bölükbaşı - Alp
Kadir Çermik - Samet
Bilgi Aydoğmuş - Bige
Okan Urun - Merih
Şener Savaş - Ferdi
Canan Atalay - Filiz
Ali Aksöz - Fuat Gürman
Merve Oflaz - Ela