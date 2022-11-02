Ekranların beğenilen dizisi Bir Peri Masalı bugün 6. bölümü ile Fox TV'de olacak. Dizinin bitiminin ardından 7. bölüm fragmanı çıktı mı merak ediliyor. Peki, Bir Peri Masalı 7. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Bir Peri Masalı yeni bölüm fragmanı çıktı mı? Bir Peri Masalı yeni bölümde neler olacak? Bir Peri Masalı yeni bölüm fragmanı ne zaman yayınlanacak? İşte detaylar...

Bir Peri Masalı canlı izle! 2 Kasım Fox TV Bir Peri Masalı 6. bölüm canlı izle! Bir Peri Masalı son bölümde neler oldu? Fox TV canlı izle!

Bir Peri Masalı, Medyapım imzalı, ilk bölümü 28 Eylül 2022 tarihinde yayımlanan, yönetmenliğini Merve Çolak ile Çağıl Bocut'un yaptığı, Deniz Akçay'ın senaryosunu kaleme aldığı, başrollerini Alina Boz, Taro Emir Tekin, Hazal Filiz Küçükköse ve Nazan Kesal'ın paylaştığı dram türündeki Türk televizyon dizisidir. Bir Peri Masalı 7. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Bir Peri Masalı yeni bölüm fragmanı çıktı mı? Bir Peri Masalı yeni bölümde neler olacak?

BİR PERİ MASALI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Bir Peri Masalı her Çarşamba saat 20:00 'da Fox TV'de ekranlara geliyor.

BİR PERİ MASALI 6. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Bir Peri Masalı 6. bölümünün ardından 7. bölüm fragmanının çıkması bekleniyor. Henüz yeni bölüm fragmanı yayınlanmadı.

BİR PERİ MASALI 6. BÖLÜM FRAGMANI İZLE!

BİR PERİ MASALI SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Bige'yi ifşa etmeleri hem Zeynep, hem de Neslihan ve Harika için ters teper. Onur, Bige ile daha da yakınlaşırken, Neslihan başta olmak üzere ailedeki herkese karşı sert bir tavır alır ve hepsini şirketten uzaklaştırır.

Melis tarafından reddedilen Zafer ise Melis ile Zeynep arasındaki bağı çözmek konusunda kararlıdır. Ulaştığı bilgiler ile Zeynep'le yüzleştiğinde ise Zeynep'in yapması gereken önemli bir seçimi olacaktır.

BİR PERİ MASALI YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Zeynep'in Zafer'in evlenme teklifini kabul etmesi, ailede deprem etkisi yaratır. Onur, Zeynep'i kaybetmiş olmasının öfkesiyle, Zafer de Onur'un Zeynep'e olan ilgisini fark etmiş olmanın hırsıyla birbirlerine savaş ilan ederler. Kendini hiç beklemediği bir savaşın içinde bulan Zeynep ise tahmin edemeyeceği kadar büyük şeylere sebep olmanın vicdan azabını duyar. Zeynep'in kendisiyle yaşayabilmesi için geri dönüşü olmayan bir yola girmesi gerekecektir.

BİR PERİ MASALI OYUNCU KADROSU

Alina Boz - Zeynep / Melis

Taro Emir Tekin - Onur Köksal

Nazan Kesal - Harika Köksal

Hazal Filiz Küçükköse - Neslihan Köksal

Müfit Kayacan - Hamit Köksal

Mustafa Mert Koç - Zafer Köksal

Tülin Ece - Ümit Köksal

Baran Bölükbaşı - Alp

Kadir Çermik - Samet

Bilgi Aydoğmuş - Bige

Okan Urun - Merih

Şener Savaş - Ferdi

Canan Atalay - Filiz

Ali Aksöz - Fuat Gürman

Merve Oflaz - Ela