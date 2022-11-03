Bir Peri Masalı 6. Bölüm 2. Tanıtımı

Medyapım imzalı dizimiz Bir Peri Masalı, her Çarşamba 20.00'de FOX'ta!

"Senin için aslolan aşk mı yoksa Köksal soyadı mı? "

Sıradan bir hayat süren Zeynep'in doğum gününde bir çanta dolusu para bulması bütün hayatını değiştirir. Bulduğu parayı eski hayatını geride bırakıp kendine zengin bir imaj vermek için kullanmaya karar veren Zeynep, gözde bekar Onur Köksal'ı hedef alır ve hem onu hem de Köksal ailesini cezbetmeye çalışır. Fakat Zeynep, cemiyete girmenin masallarda olduğu kadar basit olmadığı gibi geçmişinden kaçmanın da kolay olmadığını görecektir.

Oyuncular:

Alina Boz

Taro Emir Tekin

Nazan Kesal

Mustafa Mert Koç

Hazal Filiz Küçükköse Müfit Kayacan

Okan Urun

Kadir Çermik

Tülin Ece

Baran Bölükbaşı Bilgi Aydoğmuş

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