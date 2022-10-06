Bir Peri Masalı 3. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Bir Peri Masalı yeni bölüm fragmanı çıktı mı? Bir Peri Masalı dizisi yeni bölümde neler olacak?
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Fox TV'nin sevilen dizisi Bir Peri Masalı bugün 2. bölümü ile ekranlara geldi. Dizinin yeni bölümünün ardından 3. bölüm fragmanı yayınlandı mı merak edildi. Peki, Bir Peri Masalı 3. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Bir Peri Masalı yeni bölüm fragmanı çıktı mı? Bir Peri Masalı dizisi yeni bölümde neler olacak? Bir Peri Masalı dizisi yeni fragman ne zaman yayınlanır? İşte detaylar...
Bir Peri Masalı, Medyapım imzalı, ilk bölümü 28 Eylül 2022 tarihinde yayımlanan, yönetmenliğini Merve Çolak'ın yaptığı, Deniz Akçay'ın senaryosunu kaleme aldığı, başrollerini Alina Boz, Taro Emir Tekin, Hazal Filiz Küçükköse ve Nazan Kesal'ın paylaştığı dram türündeki Türk televizyon dizisidir. Bir Peri Masalı 3. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Bir Peri Masalı yeni bölüm fragmanı çıktı mı? Bir Peri Masalı dizisi yeni bölümde neler olacak?
Dizinin bugünkü 2. bölümünün ardından 3. bölüm fragmanı yayınlandı.
BİR PERİ MASALI 3. BÖLÜM FRAGMANI İZLE!
Onur ve Bige'nin nişan haberi yalnızca Zeynep'in planını değil, duygularını da altüst etmiştir. Zeynep, Köksal ailesini farklı bir koldan fethetmeye karar verse de içten içe hala onunla Onur'u kaderin bir araya getirdiğine inanmaktadır. Alp ve paranın gerçek sahipleri ise Zeynep'i bulmak üzeredir.
Alina Boz - Zeynep / Melis
Taro Emir Tekin - Onur Köksal
Nazan Kesal - Harika Köksal
Hazal Filiz Küçükköse - Neslihan Köksal
Müfit Kayacan - Hamit Köksal
Mustafa Mert Koç - Zafer Köksal
Tülin Ece - Ümit Köksal
Baran Bölükbaşı - Alp
Kadir Çermik - Samet
Bilgi Aydoğmuş
Okan Urun
Şener Savaş
Canan Atalay
Ali Aksöz - Fuat Gürman
Merve Oflaz - Ela