Fox TV'nin sevilen dizisi Bir Peri Masalı bugün 2. bölümü ile ekranlara geldi. Dizinin yeni bölümünün ardından 3. bölüm fragmanı yayınlandı mı merak edildi. Peki, Bir Peri Masalı 3. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Bir Peri Masalı yeni bölüm fragmanı çıktı mı? Bir Peri Masalı dizisi yeni bölümde neler olacak? Bir Peri Masalı dizisi yeni fragman ne zaman yayınlanır? İşte detaylar...

Bir Peri Masalı, Medyapım imzalı, ilk bölümü 28 Eylül 2022 tarihinde yayımlanan, yönetmenliğini Merve Çolak'ın yaptığı, Deniz Akçay'ın senaryosunu kaleme aldığı, başrollerini Alina Boz, Taro Emir Tekin, Hazal Filiz Küçükköse ve Nazan Kesal'ın paylaştığı dram türündeki Türk televizyon dizisidir. Bir Peri Masalı 3. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Bir Peri Masalı yeni bölüm fragmanı çıktı mı? Bir Peri Masalı dizisi yeni bölümde neler olacak?

BİR PERİ MASALI 3. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Dizinin bugünkü 2. bölümünün ardından 3. bölüm fragmanı yayınlandı.

BİR PERİ MASALI 3. BÖLÜM FRAGMANI İZLE!

BİR PERİ MASALI SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Onur ve Bige'nin nişan haberi yalnızca Zeynep'in planını değil, duygularını da altüst etmiştir. Zeynep, Köksal ailesini farklı bir koldan fethetmeye karar verse de içten içe hala onunla Onur'u kaderin bir araya getirdiğine inanmaktadır. Alp ve paranın gerçek sahipleri ise Zeynep'i bulmak üzeredir.

BİR PERİ MASALI OYUNCU KADROSU

Alina Boz - Zeynep / Melis

Taro Emir Tekin - Onur Köksal

Nazan Kesal - Harika Köksal

Hazal Filiz Küçükköse - Neslihan Köksal

Müfit Kayacan - Hamit Köksal

Mustafa Mert Koç - Zafer Köksal

Tülin Ece - Ümit Köksal

Baran Bölükbaşı - Alp

Kadir Çermik - Samet

Bilgi Aydoğmuş

Okan Urun

Şener Savaş

Canan Atalay

Ali Aksöz - Fuat Gürman

Merve Oflaz - Ela