FOX Tv'nin yeni dizisi Bir Peri Masalı yeni bölümleriyle seyirciyi ekranlara kitliyor. Konusu ve oyuncu kadrosuyla dikkat çeken dizinin yeni bölümünde neler olacağı merak konusu oldu. Kullanıcılar, dizinin son bölümde ne olduğunu araştırmakta. Bir Peri Masalı'nın yeni fragmanı yayınlandı mı merak konusu oldu. Bir Peri Masalı 2. bölüm İZLE! Bir Peri Masalı dizisi yeni bölüm İZLE!

Bir Peri Masalı yeni bölüm fragman İZLE! Başrolünde Alina Boz'un yer aldığı Bir Peri Masalı FOX TV ekranlarında seyirciyle buluşuyor. Konusu ve oyuncu kadrosuyla dikkat çeken dizinin yeni bölümü heyecanla bekleniyor. Kullanıcılar, dizinin son bölümde ne olduğunu araştırmakta. Bir Peri Masalı 2. bölüm İZLE! Bir Peri Masalı dizisi yeni bölüm İZLE!

BİR PERİ MASALI DİZİSİNİN KONUSU NEDİR?

Sıradan bir hayat süren Zeynep'in doğum gününde bir çanta dolusu para bulması bütün hayatını değiştirir. Bulduğu parayı eski hayatını geride bırakıp kendine zengin bir imaj vermek için kullanmaya karar veren Zeynep, gözde bekar Onur Köksal'ı hedef alır ve hem onu hem de Köksal ailesini cezbetmeye çalışır. Fakat Zeynep, cemiyete girmenin masallarda olduğu kadar basit olmadığı gibi geçmişinden kaçmanın da kolay olmadığını görecektir.

BİR PERİ MASALI SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Onur ve Bige'nin nişan haberi yalnızca Zeynep'in planını değil, duygularını da altüst etmiştir. Zeynep, Köksal ailesini farklı bir koldan fethetmeye karar verse de içten içe hala onunla Onur'u kaderin bir araya getirdiğine inanmaktadır. Alp ve paranın gerçek sahipleri ise Zeynep'i bulmak üzeredir.

BİR PERİ MASALI DİZİSİNİN OYUNCULARI KİMLERDİR?

Bir Peri Masalı dizisinin oyuncu kadrosunda; Alina Boz, Taro Emir Tekin, Nazan Kesal, Mustafa Mert Koç, Hazal Filiz Küçükköse, Kadir Çermik, Baran Bölükbaşı, Okan Urun, Tülin Ece, Şener Savaş, Canan Atalay ve Müfit Kayacan gibi birbirinden başarılı oyuncuların yer alıyor.

BİR PERİ MASALI 2. BÖLÜM İZLE!

Bir Peri Masalı son bölümü izlemek için BİR PERİ MASALI 2. BÖLÜM İZLE! yazısına tıklayınız.