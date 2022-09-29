Fox TV'nin sevilen dizisi Bir Peri Masalı bugün 1. bölümü ile ekranlara geldi. Dizinin yeni bölümünün ardından 2. bölüm fragmanı yayınlandı mı merak edildi. Peki, Bir Peri Masalı 2. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Bir Peri Masalı yeni bölüm fragmanı çıktı mı? Bir Peri Masalı dizisi yeni bölümde neler olacak? Bir Peri Masalı dizisi yeni fragman ne zaman yayınlanır? İşte detaylar...

Bir Peri Masalı, Medyapım imzalı, ilk bölümü 28 Eylül 2022 tarihinde yayımlanan, yönetmenliğini Merve Çolak'ın yaptığı, Deniz Akçay'ın senaryosunu kaleme aldığı, başrollerini Alina Boz, Taro Emir Tekin, Hazal Filiz Küçükköse ve Nazan Kesal'ın paylaştığı dram türündeki Türk televizyon dizisidir. Bir Peri Masalı 2. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Bir Peri Masalı yeni bölüm fragmanı çıktı mı? Bir Peri Masalı dizisi yeni bölümde neler olacak?

BİR PERİ MASALI 2. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Dizinin bugünkü 1. bölümünün ardından 2. bölüm fragmanı yayınlandı.

BİR PERİ MASALI 2. BÖLÜM FRAGMANI İZLE!

BİR PERİ MASALI SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Sıradan bir hayat süren Zeynep'in doğum gününde bir çanta dolusu para bulması bütün hayatını değiştirir. Bulduğu parayı eski hayatını geride bırakıp kendine zengin bir imaj vermek için kullanmaya karar veren Zeynep, gözde bekar Onur Köksal'ı hedef alır ve hem onu hem de Köksal ailesini cezbetmeye çalışır. Fakat Zeynep, cemiyete girmenin masallarda olduğu kadar basit olmadığı gibi geçmişinden kaçmanın da kolay olmadığını görecektir.

BİR PERİ MASALI OYUNCU KADROSU

Alina Boz - Zeynep / Melis

Taro Emir Tekin - Onur Köksal

Nazan Kesal - Harika Köksal

Hazal Filiz Küçükköse - Neslihan Köksal

Müfit Kayacan - Hamit Köksal

Mustafa Mert Koç - Zafer Köksal

Tülin Ece - Ümit Köksal

Baran Bölükbaşı - Alp

Kadir Çermik - Samet

Bilgi Aydoğmuş

Okan Urun

Şener Savaş

Canan Atalay

Ali Aksöz - Fuat Gürman

Merve Oflaz - Ela