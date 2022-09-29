Bir Peri Masalı 2. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Bir Peri Masalı yeni bölüm fragmanı çıktı mı? Bir Peri Masalı dizisi yeni bölümde neler olacak?
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Fox TV'nin sevilen dizisi Bir Peri Masalı bugün 1. bölümü ile ekranlara geldi. Dizinin yeni bölümünün ardından 2. bölüm fragmanı yayınlandı mı merak edildi. Peki, Bir Peri Masalı 2. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Bir Peri Masalı yeni bölüm fragmanı çıktı mı? Bir Peri Masalı dizisi yeni bölümde neler olacak? Bir Peri Masalı dizisi yeni fragman ne zaman yayınlanır? İşte detaylar...
Bir Peri Masalı, Medyapım imzalı, ilk bölümü 28 Eylül 2022 tarihinde yayımlanan, yönetmenliğini Merve Çolak'ın yaptığı, Deniz Akçay'ın senaryosunu kaleme aldığı, başrollerini Alina Boz, Taro Emir Tekin, Hazal Filiz Küçükköse ve Nazan Kesal'ın paylaştığı dram türündeki Türk televizyon dizisidir. Bir Peri Masalı 2. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Bir Peri Masalı yeni bölüm fragmanı çıktı mı? Bir Peri Masalı dizisi yeni bölümde neler olacak?
Dizinin bugünkü 1. bölümünün ardından 2. bölüm fragmanı yayınlandı.
BİR PERİ MASALI 2. BÖLÜM FRAGMANI İZLE!
Sıradan bir hayat süren Zeynep'in doğum gününde bir çanta dolusu para bulması bütün hayatını değiştirir. Bulduğu parayı eski hayatını geride bırakıp kendine zengin bir imaj vermek için kullanmaya karar veren Zeynep, gözde bekar Onur Köksal'ı hedef alır ve hem onu hem de Köksal ailesini cezbetmeye çalışır. Fakat Zeynep, cemiyete girmenin masallarda olduğu kadar basit olmadığı gibi geçmişinden kaçmanın da kolay olmadığını görecektir.
Alina Boz - Zeynep / Melis
Taro Emir Tekin - Onur Köksal
Nazan Kesal - Harika Köksal
Hazal Filiz Küçükköse - Neslihan Köksal
Müfit Kayacan - Hamit Köksal
Mustafa Mert Koç - Zafer Köksal
Tülin Ece - Ümit Köksal
Baran Bölükbaşı - Alp
Kadir Çermik - Samet
Bilgi Aydoğmuş
Okan Urun
Şener Savaş
Canan Atalay
Ali Aksöz - Fuat Gürman
Merve Oflaz - Ela