Bir Peri Masalı 11. bölüm fragmanı izle! (VİDEO) Bir Peri Masalı yeni bölüm fragmanı! Bir Peri Masalı yeni bölümde neler olacak?

Bir Peri Masalı 11. bölüm fragmanı yayınlandı mı merak ediliyor. FOX TV'de yayınlanan ve büyük beğeni toplayan Bir Peri Masalı dizisinin yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı, ne zaman yayınlanacak? Peki, Bir Peri Masalı 11. bölüm fragmanı neden yayınlanmadı? Bir Peri Masalı yeni bölüm fragmanı neden yok? Bir Peri Masalı 11. bölüm 2. fragmanı ve Bir Peri Masalı 11. bölüm yeni fragmanı yayınlandığında haberimizde yer alacaktır.

Bir Peri Masalı 11. bölüm fragmanı izle! Bir Peri Masalı 11. bölüm fragmanı yayınlandı mı merak ediliyor. FOX TV'de yayınlanan ve büyük beğeni toplayan Bir Peri Masalı dizisinin yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı, ne zaman yayınlanacak? Peki, Bir Peri Masalı 11. bölüm fragmanı neden yayınlanmadı? Bir Peri Masalı yeni bölüm fragmanı neden yok? Bir Peri Masalı 11. bölüm 2. fragmanı ve Bir Peri Masalı 11. bölüm yeni fragmanı yayınlandığında haberimizde yer alacaktır. İşte, Bir Peri Masalı 11. bölüm fragman videosu!

BİR PERİ MASALI 11. BÖLÜM FRAGMANI!

Bir Peri Masalı 11. bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Bir Peri Masalı yeni bölüm fragmanı yayınlandığında haberimizde yer alacaktır.

BİR PERİ PASALI YENİ BÖLÜM FRAGMANI

BİR PERİ MASALI SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Hamit'in ölümü herkesi derinden etkiler. Köksallar bir yandan babalarının yasını tutarken bir yandan da hem kendilerini hem de şirketi ayakta tutmaya çalışırlar. Hamit'in vasiyeti ise Onur ve Harika'yı karşı karşıya getirir.

Hamit'ten intikamını yeterince alamadığını düşünen Figen Kileci ise intikamını Köksal ailesine miras bilir ve Zeynep'e geçmişin perdelerini aralatır. Zeynep ise Onur ile aralarını açmak pahasına bu gerçeğin peşine düşer.

BİR PERİ MASALI KONUSU NEDİR?

Sıradan bir hayat süren Zeynep'in doğum gününde bir çanta dolusu para bulması bütün hayatını değiştirir. Bulduğu parayı eski hayatını geride bırakıp kendine zengin bir imaj vermek için kullanmaya karar veren Zeynep, gözde bekar Onur Köksal'ı hedef alır ve hem onu hem de Köksal ailesini cezbetmeye çalışır. Fakat Zeynep, cemiyete girmenin masallarda olduğu kadar basit olmadığı gibi geçmişinden kaçmanın da kolay olmadığını görecektir.

BİR PERİ MASALI OYUNCULARI