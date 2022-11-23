Bir Peri Masalı 10. bölüm fragmanı! (VİDEO) Bir Peri Masalı yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Bir Peri Masalı yeni bölümde neler olacak?
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Bir Peri Masalı 10. bölüm fragmanı yayınlandı mı merak ediliyor. FOX TV'de yayınlanan ve büyük beğeni toplayan Bir Peri Masalı dizisinin yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı, ne zaman yayınlanacak? Peki, Bir Peri Masalı 10. bölüm fragmanı neden yayınlanmadı? Bir Peri Masalı yeni bölüm fragmanı neden yok? Bir Peri Masalı 10. bölüm 2. fragmanı ve Bir Peri Masalı 10. bölüm yeni fragmanı yayınlandığında haberimizde yer alacaktır.
Bir Peri Masalı 10. bölüm fragmanı izle! FOX TV'de yayınlanan ve büyük beğeni toplayan Bir Peri Masalı dizisinin yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı, ne zaman yayınlanacak? Peki, Bir Peri Masalı 10. bölüm fragmanı neden yayınlanmadı? Bir Peri Masalı yeni bölüm fragmanı neden yok? Bir Peri Masalı 10. bölüm 2. fragmanı ve Bir Peri Masalı 10. bölüm yeni fragmanı yayınlandığında haberimizde yer alacaktır. İşte, Bir Peri Masalı 10. bölüm fragman videosu!
Bir Peri Masalı 10. bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Bir Peri Masalı yeni bölüm fragmanı yayınlandığında haberimizde yer alacaktır.
Zeynep ve Onur, evlenmeye karar verdiklerinde aşkları için herkesi karşılarına almaya razı olurlar. Hamit başta olmak üzere, herkes buna karşı çıksa da asıl kıyamet Zafer evlilik kararını duyduğunda kopacaktır. Figen Kileci'nin intikamının sonucu ise düğünü gölgeleyecektir.
Sıradan bir hayat süren Zeynep'in doğum gününde bir çanta dolusu para bulması bütün hayatını değiştirir. Bulduğu parayı eski hayatını geride bırakıp kendine zengin bir imaj vermek için kullanmaya karar veren Zeynep, gözde bekar Onur Köksal'ı hedef alır ve hem onu hem de Köksal ailesini cezbetmeye çalışır. Fakat Zeynep, cemiyete girmenin masallarda olduğu kadar basit olmadığı gibi geçmişinden kaçmanın da kolay olmadığını görecektir.
- Alina Boz - Zeynep / Melis
- Taro Emir Tekin - Onur Köksal
- Nazan Kesal - Harika Köksal
- Hazal Filiz Küçükköse - Neslihan Köksal
- Müfit Kayacan - Hamit Köksal
- Mustafa Mert Koç - Zafer Köksal
- Deniz Uğur - Figen
- Tülin Ece - Ümit Köksal
- Baran Bölükbaşı - Alp
- Kadir Çermik - Samet
- Bilgi Aydoğmuş - Bige
- Okan Urun - Merih
- Şener Savaş - Ferdi
- Canan Atalay - Filiz
- Ali Aksöz - Fuat Gürman
- Merve Oflaz - Ela (Konuk oyuncu)