Bir olaya veya bir objeye yönelik olumlu veya olumsuz tutumların, o olayı... Kim Milyoner Olmak İster 10 Ağustos 100 Bin TL'lik Soru ve Cevabı ne?

10 Ağustos Perşembe ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster? yeni sezonda yeni bölümü ile ekranlara geliyor. Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumu ile yayınlanan yarışmada yarışmacıya sorusu soruldu. (Bir olaya veya bir objeye yönelik olumlu veya olumsuz tutumların, o olayı veya objeyi andıran diğer ögelere de yansıması durumu hangisidir?...) Kim Milyoner Olmak İster 10 Ağustos Sorusu Cevabı Nedir? Kim Milyoner Olmak İster 100 Bin TL'lik soru!

ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster? yeni sezonda yeni bölümü ile ekranlara geliyor. Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumu ile yayınlanan yarışmada yarışmacıya sorusu soruldu. Kim Milyoner Olmak İster? Kim Milyoner Olmak İster 100 Bin TL'lik soru! Bir olaya veya bir objeye yönelik olumlu veya olumsuz tutumların, o olayı veya objeyi andıran diğer ögelere de yansıması durumu hangisidir?

KİM MİLYONER OLMAK İSTER 10 AĞUSTOS PERŞEMBE 100 BİN LİRALIK SORUSU

Bir olaya veya bir objeye yönelik olumlu veya olumsuz tutumların, o olayı veya objeyi andıran diğer ögelere de yansıması durumu hangisidir?

A-) Mandela etkisi

B-) Kelebek etkisi

C-) Garcia etkisi

D-) Plasebo etkisi

Doğru Cevap : C şıkkı