ATV'nin yeni dizisi Bir Küçük Gün Işığı dizisi sarsıcı ve gizem dolu hikayesi ile izleyicinin karşısına çıktı. Büyük bir aşk, yalanlar ve kazayla ortaya çıkan gerçekleri konu alan dizinin hikayesi oldukça merak uyandırıyor. Peki, Bir Küçük Gün Işığı yeni bölüm ne zaman? Bir Küçük Gün Işığı 5.Bölüm fragman izle! Bir Küçük Gün Işığı hangi gün? Bir Küçük Gün Işığı fragman izle!

Bir Küçük Gün Işığı dizisi ATV ekranlarında seyirci ile buluşuyor. Yeni sezon dizisi Bir Küçük Gün Işığı kalplere dokunacak hikayesiyle izleyiciyi ekran başına kitliyor. BaşrollerindeSeray Kaya ve Berk Oktay'ın yer aldığı Bir Küçük Gün Işığı dizisinin yeni bölümünün ne zaman yayınlandığı merak konusu oldu. Bir Küçük Gün Işığı yeni bölüm ne zaman? Bir Küçük Gün Işığı 5.Bölüm fragman izle! Bir Küçük Gün Işığı hangi gün? Bir Küçük Gün Işığı fragman izle!

BİR KÜÇÜK GÜN IŞIĞI KONUSU

Yapımını NGM'nin, yapımcılığını ise Nazlı Heptürk'ün üstlendiği yönetmen koltuğunda Emre Kabakuşak'ın oturduğu, senaryosunu Özgür Evren Heptürk'ün yazdığı "Bir Küçük Gün Işığı" dizi; Büyük aşk yaşadığı eşinin ani bir trafik kazasında kaybetmesinin ardından hayatında bambaşka sırlar olduğunu öğrenen kadının hayat hikayesini konu alıyor. 10 yıldır bir yalanın içinde yaşayan Elif, Hiç tanımadığı bir kız çocuğunun nüfusa kendisi ve ölen eşi adına kaydedildiğini öğrenmesiyle hayatı alt üst olur.Her şeye yeniden başlamak zorunda kalan genç kadının yolu zengin iş adamı Fırat ile beklenmedik şekilde kesişir. Asıl gizem, eşi Hakan ile gittikleri romantik İtalya turunda tam yanında duran ve o zamanlar hiç tanımadığı adamın, eşi öldükten sonra hayatına girmesi… Bu sefer her şey daha da karışır. Fırat, Elif'e en zor günlerinde destek olan kişi olarak hikaye de konumlanıyor. Ancak aslında büyük sırrın en önemli parçası olduğu da sonra ortaya çıkacak!

BİR KÜÇÜK GÜN IŞIĞI YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Bir Küçük Gün Işığı yeni bölüm 3 Ekim Pazartesi günü saat 20.00'da yayınlanacak.

BİR KÜÇÜK GÜN IŞIĞI 5. BÖLÜM FRAGMANI İZLE

Bir Küçük Gün Işığı yeni bölüm fragmanını izlemek için BİR KÜÇÜK GÜN IŞIĞI 5. BÖLÜM FRAGMANI İZLE yazısına tıklayınız.