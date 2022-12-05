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Bir Küçük Gün Işığı şarkısını kim söylüyor, dizideki şarkının sözleri nedir? Bir Küçük Gün Işığı dizisinde çalan şarkının tüm sözleri nedir, kime ait?

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Bir Küçük Gün Işığı şarkısını kim söylüyor, dizideki şarkının sözleri nedir? Bir Küçük Gün Işığı dizisinde çalan şarkının tüm sözleri nedir, kime ait?

Bir Küçük Gün Işığı dizisinde çalan slow şarkıyı kimin söylediği ve şarkının sözleri merak edildi. Diziyi izleyenler, Bir Küçük Gün Işığı şarkısını kim söylüyor, dizideki şarkının sözleri nedir? Bir Küçük Gün Işığı dizisinde çalan şarkının tüm sözleri nedir, kime ait? araştırması yapıyor. Peki, Herkesin karanlığı kalbinde... sözleri nedir? Bir Küçük Gün Işığı dizisinde çalan şarkı hangisidir? Bir Küçük Gün Işığı dizide çalan şarkıyı kim seslendiriyor? İşte detaylar...

Bir Küçük Gün Işığı 14. Bölüm 2. Fragmanı | 'Kızımın bana ihtiyacı var' @atvturkiye ?Bir Küçük Gün Işığı 14. Bölüm 2. Fragmanı | "Kızımın bana ihtiyacı var" @atvturkiye ?

Bir Küçük Gün Işığı, NG Medya imzalı, ilk bölümü 5 Eylül 2022 tarihinde yayımlanan, yönetmenliğini Emre Kabakuşak'ın üstlendiği, senaryosunu Özgür Evren Heptürk'ın kaleme aldığı, başrollerini Seray Kaya ve Berk Oktay'ın paylaştığı dram türündeki Türk televizyon dizisidir. Bir Küçük Gün Işığı şarkısını kim söylüyor, dizideki şarkının sözleri nedir? Bir Küçük Gün Işığı dizisinde çalan şarkının tüm sözleri nedir, kime ait? Bir Küçük Gün Işığı dizide çalan müzik hangisi? Bir Küçük Gün Işığı şarkısının sözleri nedir? Herkesin karanlığı kalbinde... sözleri nedir?

BİR KÜÇÜK GÜN IŞIĞI DİZİSİNDE ÇALAN ŞARKIYI KİM SÖYLÜYOR?

Dizide çalan "Söyle Yüreğim" şarkısı Alp Yenier & Kardelen'e aittir. Şarkıyı Kardelen seslendirmektedir. Şarkıyı Youtube resmi kanaldan dinleyebilirsiniz.

  • Kardelen - Söyle Yüreğim
  • Beste : Alp Yenier
  • Söz Yazarı : Günay Çoban
  • Aranjör : Alp Yenier
  • Yorum : Kardelen
  • Yapım : NGM Müzik

SÖYLE YÜREĞİM ŞARKI SÖZLERİ

Herkesin karanlığı kalbinde

Herkesin hikayesi gizli bir yara

***

Kimsesiz bir gölgeyim yapayalnız

Belki şimdi geceler hep sabahsız

Mutlaka yine doğar güneş

Boşluktayım paramparça

***

Kaybolmuşum ben araftayım

İhanetin kavgasındayım

Çıkmazların ortasındayım

Gün ışığı nerde?

***

Unutup da affeder miyim?

Yeni bir kader çizer miyim?

Bu acının nerde merhemi?

Söyle yüreğim

***

Maalesef bir hayli zor hayat bu

Olsun be ey gözyaşım umudumuz yok mu?

İyileşir tüm yaralar yaşıyorsak

Vız gelir karanlıklar, bütün dertler

***

Bir küçük gün ışığı yeter

Boşluktayım paramparça

***

Kaybolmuşum ben araftayım

İhanetin kavgasındayım

Çıkmazların ortasındayım

Gün ışığı nerde?

***

Unutup da affeder miyim?

Yeni bir kader çizer miyim?

Bu acının nerde merhemi?

Söyle yüreğim

***

Bu acının nerde merhemi?

Söyle yüreğim

Mustafa Şirin
Mustafa Şirin
Gündem Editörü Haberler.com - Gündem

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