Bir Küçük Gün Işığı şarkısını kim söylüyor, dizideki şarkının sözleri nedir? Bir Küçük Gün Işığı dizisinde çalan şarkının tüm sözleri nedir, kime ait?
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Bir Küçük Gün Işığı dizisinde çalan slow şarkıyı kimin söylediği ve şarkının sözleri merak edildi. Diziyi izleyenler, Bir Küçük Gün Işığı şarkısını kim söylüyor, dizideki şarkının sözleri nedir? Bir Küçük Gün Işığı dizisinde çalan şarkının tüm sözleri nedir, kime ait? araştırması yapıyor. Peki, Herkesin karanlığı kalbinde... sözleri nedir? Bir Küçük Gün Işığı dizisinde çalan şarkı hangisidir? Bir Küçük Gün Işığı dizide çalan şarkıyı kim seslendiriyor? İşte detaylar...
Bir Küçük Gün Işığı, NG Medya imzalı, ilk bölümü 5 Eylül 2022 tarihinde yayımlanan, yönetmenliğini Emre Kabakuşak'ın üstlendiği, senaryosunu Özgür Evren Heptürk'ın kaleme aldığı, başrollerini Seray Kaya ve Berk Oktay'ın paylaştığı dram türündeki Türk televizyon dizisidir. Bir Küçük Gün Işığı şarkısını kim söylüyor, dizideki şarkının sözleri nedir? Bir Küçük Gün Işığı dizisinde çalan şarkının tüm sözleri nedir, kime ait? Bir Küçük Gün Işığı dizide çalan müzik hangisi? Bir Küçük Gün Işığı şarkısının sözleri nedir? Herkesin karanlığı kalbinde... sözleri nedir?
BİR KÜÇÜK GÜN IŞIĞI DİZİSİNDE ÇALAN ŞARKIYI KİM SÖYLÜYOR?
Dizide çalan "Söyle Yüreğim" şarkısı Alp Yenier & Kardelen'e aittir. Şarkıyı Kardelen seslendirmektedir. Şarkıyı Youtube resmi kanaldan dinleyebilirsiniz.
- Kardelen - Söyle Yüreğim
- Beste : Alp Yenier
- Söz Yazarı : Günay Çoban
- Aranjör : Alp Yenier
- Yorum : Kardelen
- Yapım : NGM Müzik
SÖYLE YÜREĞİM ŞARKI SÖZLERİ
Herkesin karanlığı kalbinde
Herkesin hikayesi gizli bir yara
***
Kimsesiz bir gölgeyim yapayalnız
Belki şimdi geceler hep sabahsız
Mutlaka yine doğar güneş
Boşluktayım paramparça
***
Kaybolmuşum ben araftayım
İhanetin kavgasındayım
Çıkmazların ortasındayım
Gün ışığı nerde?
***
Unutup da affeder miyim?
Yeni bir kader çizer miyim?
Bu acının nerde merhemi?
Söyle yüreğim
***
Maalesef bir hayli zor hayat bu
Olsun be ey gözyaşım umudumuz yok mu?
İyileşir tüm yaralar yaşıyorsak
Vız gelir karanlıklar, bütün dertler
***
Bir küçük gün ışığı yeter
Boşluktayım paramparça
***
Kaybolmuşum ben araftayım
İhanetin kavgasındayım
Çıkmazların ortasındayım
Gün ışığı nerde?
***
Unutup da affeder miyim?
Yeni bir kader çizer miyim?
Bu acının nerde merhemi?
Söyle yüreğim
***
Bu acının nerde merhemi?
Söyle yüreğim