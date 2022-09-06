İlk bölümü 5 Eylül günü Atv'de yayınlanmış olan Bir Küçük Gün Işığı dizisinin oyuncuları kimler? Sorusu, birçok televizyon izleyicisi tarafından merak ediliyor. İzleyiciler Bir Küçük Gün Işığı fragmanı yayınlandı mı? Sorusunu oldukça sık araştırıyor. Peki, Bir Küçük Gün Işığı oyuncuları kimler? Bir Küçük Gün Işığı yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Senaryosunu Özgür Evren Heptürk'ün kaleme aldığı yönetmen koltuğunda ise Emre Kabakuşak'ın oturduğu dizi, 5 Eylül Pazartesi günü izleyicileri ile buluştu. Senaryosu ile dikkatleri üzerine çekmeyi başaran dizi oldukça ilgi görüyor. Peki, Bir Küçük Gün Işığı fragmanı yayınlandı mı? Bir Küçük Gün Işığı fragman izle!

BİR KÜÇÜK GÜN IŞIĞI OYUNLARI

Bir Küçük Gün Işığı dizisinde oynamakta olan oyunculara aşağıda yer almaktadır.

Seray Kaya - Elif

Berk Oktay - Fırat

Esra Dermancıoğlu - Ümran

Tuğçe Açıkgöz - Dila

Şeyma Korkmaz - Sude

Azra Aksu - Güneş

Yılmaz Bayraktar -

Güneş Hayat -

Beran Kotan - Alper

Gizem Ünsal - Fulya

Yiğit Yapıcı - Hakan

BİR KÜÇÜK GÜN IŞIĞI FRAGMANI YAYINLANDI MI?

5 Eylül Pazartesi günü ilk bölümü ile izleyicileri ile buluşan dizinin 2. bölüm fragmanı yayınlandı.

BİR KÜÇÜK GÜN IŞIĞI FRAGMANI

BİR KÜÇÜK GÜN IŞIĞI KONUSU NEDİR?

Tüm ezberleri bozarak her şeye yeniden başlamak zorunda kalan Elif'in karanlıktan gün ışığına çıkma hikayesini konu alıyor. 10 yıldır bir yalanın içinde yaşayan Elif'in hayatı bir haberle alt üst olur. Çaresiz genç kadının yolu zengin iş adamı Fırat ile beklenmedik bir şekilde kesiştiğinde ise her şey daha da karışır. Yürekleri ısıtan anlatımı ve kalplere dokunan hikayesi ile 5 Eylül Pazartesi günü izleyicileri ile buluşuyor.