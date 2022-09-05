Bir Küçük Gün Işığı Oyuncuları! Bir Küçük Gün Işığı oyuncuları gerçek isimleri ne?

ATV'de yayınlanan ve yeni bölümlerinin merakla beklendiği Bir Küçük Gün Işığı dizisi oyuncuları hakkında merak edilenleri haberimizde derledik. Peki, Bir Küçük Gün Işığı oyuncuları gerçek isimleri ne? Bir Küçük Gün Işığı oyuncuları isimleri!

Bir Küçük Gün Işığı dizisi oyuncuları! ATV'de yayınlanan ve yeni bölümlerinin merakla beklendiği Bir Küçük Gün Işığı dizisi oyuncuları hakkında merak edilenleri haberimizde derledik. Peki, Bir Küçük Gün Işığı oyuncuları gerçek isimleri ne? Bir Küçük Gün Işığı oyuncuları isimleri haberimizde...

BİR KÜÇÜK GÜN IŞIĞI OYUNCULARI

Seray Kaya (Elif)

Berk Oktay (Fırat)

Tuğçe Açıkgöz (Dila)

Esra Dermancıoğlu (Ümran)

Şeyma Korkmaz (Sude)

Beran Kotan (Alper)

Gizem Ünsal (Fulya)

Yiğit Yapıcı (Hakan)

Azra Aksu (Güneş)

BİR KÜÇÜK GÜN IŞIĞI KONUSU

Yapımını NGM'nin, yapımcılığını ise Nazlı Heptürk'ün üstlendiği yönetmen koltuğunda Emre Kabakuşak'ın oturduğu, senaryosunu Özgür Evren Heptürk'ün yazdığı "Bir Küçük Gün Işığı" dizi; Büyük aşk yaşadığı eşinin ani bir trafik kazasında kaybetmesinin ardından hayatında bambaşka sırlar olduğunu öğrenen kadının hayat hikayesini konu alıyor. 10 yıldır bir yalanın içinde yaşayan Elif, Hiç tanımadığı bir kız çocuğunun nüfusa kendisi ve ölen eşi adına kaydedildiğini öğrenmesiyle hayatı alt üst olur.Her şeye yeniden başlamak zorunda kalan genç kadının yolu zengin iş adamı Fırat ile beklenmedik şekilde kesişir. Asıl gizem, eşi Hakan ile gittikleri romantik İtalya turunda tam yanında duran ve o zamanlar hiç tanımadığı adamın, eşi öldükten sonra hayatına girmesi… Bu sefer her şey daha da karışır. Fırat, Elif'e en zor günlerinde destek olan kişi olarak hikaye de konumlanıyor. Ancak aslında büyük sırrın en önemli parçası olduğu da sonra ortaya çıkacak!

BİR KÜÇÜK GÜN IŞIĞI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

ATV'nin yeni dizisi Bir Küçük Gün Işığı dizisi ilk bölümüyle 5 Eylül Pazartesi Atv Ekranlarında izleyici ile buluşacak.

BİR KÜÇÜK GÜN IŞIĞI NEREDE ÇEKİLYOR?

Bologna şehrinde başlayan çekimler, İtalya'nın romantik şehri Venedik'te devam etti. Dizinin çekimleri İstanbul'da devam edecek.