ATV'nin yeni başlayacak olan dizisi Bir Küçük Gün Işığı nerede çekiliyor merak edildi. Dizi çekimleri hakkında vatandaşlar, Bir Küçük Gün Işığı nerede çekiliyor, hangi ülkede? Bir Küçük Gün Işığı dizisi hangi ülke, şehir ve ilçede çekiliyor? Dizi çekim mekanları neresi? araştırması yapıyor. Peki, Bir Küçük Gün Işığı hangi ülkede çekiliyor? Bir Küçük Gün Işığı İtalya'da mı geçiyor? İşte bilgiler...

Bir Küçük Gün Işığı, NG Medya imzalı, ilk bölümü 5 Eylül 2022 tarihinde yayımlanan, yönetmenliğini Emre Kabakuşak'ın üstlendiği, senaryosunu Özgür Evren Heptürk'ın kaleme aldığı, başrollerini Seray Kaya ve Berk Oktay'ın paylaştığı dram türündeki Türk televizyon dizisidir. Bir Küçük Gün Işığı nerede çekiliyor, hangi ülkede? Bir Küçük Gün Işığı dizisi hangi ülke, şehir ve ilçede çekiliyor? Dizi çekim mekanları neresi?

BİR KÜÇÜK GÜN IŞIĞI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Bir Küçük Gün Işığı 5 Eylül Pazartesi ATV'de ilk bölümüyle ekranlara gelecek.

BİR KÜÇÜK GÜN IŞIĞI NEREDE ÇEKİLİYOR, HANGİ ÜLKE?

Bir Küçük Gün Işığı dizi çekimleri İtalya ve İstanbul'da yapıldı. Dizinin tanıtım fragmanında yer alan bazı sahneler İtalya'dadır. Dizinin İtalya çekimlerinin ardından İstanbul'un farklı ilçelerinde çekilmesi bekleniyor. Dizinin İtalya'daki çekimlerinin, İtalya'nın Bologna ve Venedik şehirlerinde yapıldığı bilinmektedir.

BİR KÜÇÜK GÜN IŞIĞI KONUSU NE?

"Bir kadın bir adamı ne kadar sevebilir?"

Senaryosunu Özgür Evren Heptürk'ün kaleme aldığı yönetmen koltuğunda ise Emre Kabakuşak'ın oturduğu dizi, tüm ezberleri bozarak her şeye yeniden başlamak zorunda kalan Elif'in karanlıktan gün ışığına çıkma hikayesini konu alıyor. 10 yıldır bir yalanın içinde yaşayan Elif'in hayatı bir haberle alt üst olur. Çaresiz genç kadının yolu zengin iş adamı Fırat ile beklenmedik bir şekilde kesiştiğinde ise her şey daha da karışır. Yürekleri ısıtan anlatımı ve kalplere dokunan hikayesi ile "Bir Küçük Gün Işığı" Eylül'de atv'de.

Bilemezsin, belki de en büyük hediyedir dayanamayacağını sandığın acılar…

BİR KÜÇÜK GÜN IŞIĞI OYUNCU KADROSU

Seray Kaya - Elif

Berk Oktay - Fırat

Esra Dermancıoğlu - Ümran

Tuğçe Açıkgöz - Dila

Şeyma Korkmaz - Sude

Yılmaz Bayraktar -

Beran Kotan - Alper

Gizem Ünsal - Fulya

Yiğit Yapıcı - Hakan