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Bir Küçük Gün Işığı nerede çekiliyor? Hangi ülkede, il ve ilçede çekiliyor? Bir Küçük Gün Işığı dizi çekimleri nerede yapıldı, hangi ülke?

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Bir Küçük Gün Işığı nerede çekiliyor? Hangi ülkede, il ve ilçede çekiliyor? Bir Küçük Gün Işığı dizi çekimleri nerede yapıldı, hangi ülke?

ATV'nin yeni dizisi Bir Küçük Gün Işığı nerede çekiliyor merak edildi. Dizi hakkında izleyiciler, Bir Küçük Gün Işığı nerede çekiliyor? Hangi il ve ilçede çekiliyor? Bir Küçük Gün Işığı dizi çekimleri nerede yapıldı? araştırması yapıyor. Peki, Bir Küçük Gün Işığı hangi ülkede çekiliyor? Bir Küçük Gün Işığı nerede, hangi şehirde çekildi? İşte detaylar...

Bir Küçük Gün Işığı, NG Medya imzalı, yakında atv'de yayınlanmaya başlayacak olan Türk yapımı televizyon dizisidir. Dizinin tanıtım fragmanı yayınlandı. Fragmanı izleyenler dizinin hangi ülkede çekildiğini merak etti. Peki, Bir Küçük Gün Işığı nerede çekiliyor? Hangi ülkede, il ve ilçede çekiliyor? Bir Küçük Gün Işığı dizi çekimleri nerede yapıldı, hangi ülke? Bilgiler sizlerle...

Bir Küçük Gün Işığı 5 Eylül Pazartesi ATV'de ilk bölümüyle ekranlara gelecek.

Bir Küçük Gün Işığı dizi çekimleri İtalya ve İstanbul'da yapıldı. Dizinin tanıtım fragmanında yer alan bazı sahneler İtalya'dadır.

Bir Küçük Gün Işığı nerede çekiliyor? Hangi ülkede, il ve ilçede çekiliyor? Bir Küçük Gün Işığı dizi çekimleri nerede yapıldı, hangi ülke?

Bir Küçük Gün Işığı nerede çekiliyor? Hangi ülkede, il ve ilçede çekiliyor? Bir Küçük Gün Işığı dizi çekimleri nerede yapıldı, hangi ülke?

"Bir kadın bir adamı ne kadar sevebilir?"

Senaryosunu Özgür Evren Heptürk'ün kaleme aldığı yönetmen koltuğunda ise Emre Kabakuşak'ın oturduğu dizi, tüm ezberleri bozarak her şeye yeniden başlamak zorunda kalan Elif'in karanlıktan gün ışığına çıkma hikayesini konu alıyor. 10 yıldır bir yalanın içinde yaşayan Elif'in hayatı bir haberle alt üst olur. Çaresiz genç kadının yolu zengin iş adamı Fırat ile beklenmedik bir şekilde kesiştiğinde ise her şey daha da karışır. Yürekleri ısıtan anlatımı ve kalplere dokunan hikayesi ile "Bir Küçük Gün Işığı" Eylül'de atv'de.

Bilemezsin, belki de en büyük hediyedir dayanamayacağını sandığın acılar…

Seray Kaya

Berk Oktay

Tuğçe Açıkgöz

Esra Dermancıoğlu

Şeyma Korkmaz

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