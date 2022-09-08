ATV'nin yeni dizisi Bir Küçük Gün Işığı'nın yayınlanma günü merak ediliyor. Dizi bugün tekrar bölümüyle ekranlara gelecek. Peki, Bir Küçük Gün Işığı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Bir Küçük Gün Işığı yeni bölümü hangi gün? Pazartesi mi Perşembe mi? Bir Küçük Gün Işığı hangi günler ekranlara geliyor? İşte detaylar...

Bir Küçük Gün Işığı, NG Medya imzalı, ilk bölümü 5 Eylül 2022 tarihinde yayımlanan, yönetmenliğini Emre Kabakuşak'ın üstlendiği, senaryosunu Özgür Evren Heptürk'ın kaleme aldığı, başrollerini Seray Kaya ve Berk Oktay'ın paylaştığı dram türündeki Türk televizyon dizisidir. Bir Küçük Gün Işığı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Bir Küçük Gün Işığı yeni bölümü hangi gün? Pazartesi mi Perşembe mi?

BİR KÜÇÜK GÜN IŞIĞI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Bir Küçük Gün Işığı her hafta Pazartesi günleri saat 20:00 'da ATV'de ekranlara geliyor.

BİR KÜÇÜK GÜN IŞIĞI HANGİ GÜN?

Bir Küçük Gün Işığı dizisinin yayın günü Pazartesi'dir. Dizi yeni bölümleriyle Pazartesi günü yayınlanmaktadır. Buna ek olarak bazı günler tekrar bölümleri olabiliyor.

BİR KÜÇÜK GÜN IŞIĞI KONUSU NE?

Yapımını NGM'nin, yapımcılığını ise Nazlı Heptürk'ün üstlendiği yönetmen koltuğunda Emre Kabakuşak'ın oturduğu, senaryosunu Özgür Evren Heptürk'ün yazdığı "Bir Küçük Gün Işığı" dizi; Büyük aşk yaşadığı eşinin ani bir trafik kazasında kaybetmesinin ardından hayatında bambaşka sırlar olduğunu öğrenen kadının hayat hikayesini konu alıyor. 10 yıldır bir yalanın içinde yaşayan Elif, Hiç tanımadığı bir kız çocuğunun nüfusa kendisi ve ölen eşi adına kaydedildiğini öğrenmesiyle hayatı alt üst olur.Her şeye yeniden başlamak zorunda kalan genç kadının yolu zengin iş adamı Fırat ile beklenmedik şekilde kesişir. Asıl gizem, eşi Hakan ile gittikleri romantik İtalya turunda tam yanında duran ve o zamanlar hiç tanımadığı adamın, eşi öldükten sonra hayatına girmesi… Bu sefer her şey daha da karışır. Fırat, Elif'e en zor günlerinde destek olan kişi olarak hikaye de konumlanıyor. Ancak aslında büyük sırrın en önemli parçası olduğu da sonra ortaya çıkacak!

BİR KÜÇÜK GÜN IŞIĞI OYUNCU KADROSU

Seray Kaya - Elif

Berk Oktay - Fırat

Esra Dermancıoğlu - Ümran

Tuğçe Açıkgöz - Dila

Şeyma Korkmaz - Sude

Azra Aksu - Güneş

Yılmaz Bayraktar -

Güneş Hayat - Mehveş

Beran Kotan - Alper

Gizem Ünsal - Fulya

Yiğit Yapıcı - Hakan