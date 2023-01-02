Bir Küçük Gün Işığı ne zaman, hangi gün, saat kaçta, hangi kanalda? Bir Küçük Gün Işığı yeni bölümü hangi gün, Pazartesi mi, bugün yok mu?

Sevilen diziler arasında yer alan Bir Küçük Gün Işığı'nın yeni bölümleri hangi gün yayınlanıyor merak edildi. Dizi severler, Bir Küçük Gün Işığı ne zaman, hangi gün, saat kaçta, hangi kanalda? Bir Küçük Gün Işığı yeni bölümü hangi gün, Pazartesi mi? araştırması yapıyor. Peki, Bir Küçük Gün Işığı yeni bölümü ne zaman? Bir Küçük Gün Işığı 9 Ocak günü mü yayınlanacak?

Bir Küçük Gün Işığı, NG Medya imzalı, ilk bölümü 5 Eylül 2022 tarihinde yayımlanan, yönetmenliğini Emre Kabakuşak'ın üstlendiği, senaryosunu Özgür Evren Heptürk'ın kaleme aldığı, başrollerini Seray Kaya ve Berk Oktay'ın paylaştığı dram türündeki Türk televizyon dizisidir. Bir Küçük Gün Işığı ne zaman, hangi gün, saat kaçta, hangi kanalda? Bir Küçük Gün Işığı yeni bölümü hangi gün, Pazartesi mi?

BİR KÜÇÜK GÜN IŞIĞI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Bir Küçük Gün Işığı dizisi her hafta Pazartesi günü saat 20:00 'da ATV'de ekrana geliyor.

BİR KÜÇÜK GÜN IŞIĞI BUGÜN YENİ BÖLÜM YOK MU?

Bir Küçük Gün Işığı dizisi ara verdi. Dizinin yılbaşı arası verdiği tahmin ediliyor. Dizi 2 Ocak 2023 günü yayınlanmayacak. Yeni bölümün haftaya yayınlanması bekleniyor.

BİR KÜÇÜK GÜN IŞIĞI HANGİ GÜN?

Dizi Pazartesi günleri ekrana geliyor.

BİR KÜÇÜK GÜN IŞIĞI KONUSU NEDİR?

Senaryosunu Özgür Evren Heptürk'ün kaleme aldığı yönetmen koltuğunda ise Emre Kabakuşak'ın oturduğu dizi, tüm ezberleri bozarak her şeye yeniden başlamak zorunda kalan Elif'in karanlıktan gün ışığına çıkma hikayesini konu alıyor. 10 yıldır bir yalanın içinde yaşayan Elif'in hayatı bir haberle alt üst olur. Çaresiz genç kadının yolu zengin iş adamı Fırat ile beklenmedik bir şekilde kesiştiğinde ise her şey daha da karışır. Elif ve Fırat'ın yolu bir daha hiç ayrılmayacak şekilde kesişir.

BİR KÜÇÜK GÜN IŞIĞI OYUNCU KADROSU

Seray Kaya - Elif Kara

Berk Oktay - Fırat Ayaz

Esra Dermancıoğlu - Ümran Ayaz

Tuğçe Açıkgöz - Dila Ayaz

Şeyma Korkmaz - Sude

Azra Aksu - Güneş Kara

Yılmaz Bayraktar - Yılmaz

Güneş Hayat - Mehveş

Beran Kotan - Alper

Gizem Ünsal - Fulya Bilgin

Yiğit Yapıcı - Hakan Kara

Cansu Senem - Zerrin Yalman