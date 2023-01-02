Bir Küçük Gün Işığı ne zaman, hangi gün, saat kaçta, hangi kanalda? Bir Küçük Gün Işığı yeni bölümü hangi gün, Pazartesi mi, bugün yok mu?
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Sevilen diziler arasında yer alan Bir Küçük Gün Işığı'nın yeni bölümleri hangi gün yayınlanıyor merak edildi. Dizi severler, Bir Küçük Gün Işığı ne zaman, hangi gün, saat kaçta, hangi kanalda? Bir Küçük Gün Işığı yeni bölümü hangi gün, Pazartesi mi? araştırması yapıyor. Peki, Bir Küçük Gün Işığı yeni bölümü ne zaman? Bir Küçük Gün Işığı 9 Ocak günü mü yayınlanacak?
Bir Küçük Gün Işığı, NG Medya imzalı, ilk bölümü 5 Eylül 2022 tarihinde yayımlanan, yönetmenliğini Emre Kabakuşak'ın üstlendiği, senaryosunu Özgür Evren Heptürk'ın kaleme aldığı, başrollerini Seray Kaya ve Berk Oktay'ın paylaştığı dram türündeki Türk televizyon dizisidir. Bir Küçük Gün Işığı ne zaman, hangi gün, saat kaçta, hangi kanalda? Bir Küçük Gün Işığı yeni bölümü hangi gün, Pazartesi mi?
Bir Küçük Gün Işığı dizisi her hafta Pazartesi günü saat 20:00 'da ATV'de ekrana geliyor.
Bir Küçük Gün Işığı dizisi ara verdi. Dizinin yılbaşı arası verdiği tahmin ediliyor. Dizi 2 Ocak 2023 günü yayınlanmayacak. Yeni bölümün haftaya yayınlanması bekleniyor.
Dizi Pazartesi günleri ekrana geliyor.
Senaryosunu Özgür Evren Heptürk'ün kaleme aldığı yönetmen koltuğunda ise Emre Kabakuşak'ın oturduğu dizi, tüm ezberleri bozarak her şeye yeniden başlamak zorunda kalan Elif'in karanlıktan gün ışığına çıkma hikayesini konu alıyor. 10 yıldır bir yalanın içinde yaşayan Elif'in hayatı bir haberle alt üst olur. Çaresiz genç kadının yolu zengin iş adamı Fırat ile beklenmedik bir şekilde kesiştiğinde ise her şey daha da karışır. Elif ve Fırat'ın yolu bir daha hiç ayrılmayacak şekilde kesişir.
Seray Kaya - Elif Kara
Berk Oktay - Fırat Ayaz
Esra Dermancıoğlu - Ümran Ayaz
Tuğçe Açıkgöz - Dila Ayaz
Şeyma Korkmaz - Sude
Azra Aksu - Güneş Kara
Yılmaz Bayraktar - Yılmaz
Güneş Hayat - Mehveş
Beran Kotan - Alper
Gizem Ünsal - Fulya Bilgin
Yiğit Yapıcı - Hakan Kara
Cansu Senem - Zerrin Yalman