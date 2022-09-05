Bir Küçük Gün Işığı konusu ne? Bir Küçük Gün Işığı oyuncuları kimler?

ATV'nin yeni dizisi Bir Küçük Gün Işığı dizisi sarsıcı ve gizem dolu hikayesi ile izleyicinin karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Büyük bir aşk, yalanlar ve kazayla ortaya çıkan gerçekleri konu alan dizinin hikayesi oldukça merak uyandırıyor. Peki, Bir Küçük Gün Işığı dizisinin konusu ne, uyarlama mı, gerçek hayat hikayesi mi? Bir Küçük Gün Işığı oyuncuları kimdir? İşte Bir Küçük Gün Işığı hangi karakteri kim canlandırıyor?

Bir Küçük Gün Işığı dizisi yakında ATV ekranlarında seyirci ile buluşuyor. Yeni sezon dizisi Bir Küçük Gün Işığı kalplere dokunacak hikayesiyle izleyici ekrana kilitleyecek gibi görünüyor. Son dönemin başarılı oyuncuları Seray Kaya ve Berk Oktay bu kez dram dolu bir hayat hikayesinin kahramanı olacak. Peki, Bir Küçük Gün Işığı dizisinin konusu ne, uyarlama mı, gerçek hayat hikayesi mi? Bir Küçük Gün Işığı oyuncuları kimdir? İşte Bir Küçük Gün Işığı hangi karakteri kim canlandırıyor? İşte detaylar haberimizde...

BİR KÜÇÜK GÜN IŞIĞI KONUSU

Yapımını NGM'nin, yapımcılığını ise Nazlı Heptürk'ün üstlendiği yönetmen koltuğunda Emre Kabakuşak'ın oturduğu, senaryosunu Özgür Evren Heptürk'ün yazdığı "Bir Küçük Gün Işığı" dizi; Büyük aşk yaşadığı eşinin ani bir trafik kazasında kaybetmesinin ardından hayatında bambaşka sırlar olduğunu öğrenen kadının hayat hikayesini konu alıyor. 10 yıldır bir yalanın içinde yaşayan Elif, Hiç tanımadığı bir kız çocuğunun nüfusa kendisi ve ölen eşi adına kaydedildiğini öğrenmesiyle hayatı alt üst olur.Her şeye yeniden başlamak zorunda kalan genç kadının yolu zengin iş adamı Fırat ile beklenmedik şekilde kesişir. Asıl gizem, eşi Hakan ile gittikleri romantik İtalya turunda tam yanında duran ve o zamanlar hiç tanımadığı adamın, eşi öldükten sonra hayatına girmesi… Bu sefer her şey daha da karışır. Fırat, Elif'e en zor günlerinde destek olan kişi olarak hikaye de konumlanıyor. Ancak aslında büyük sırrın en önemli parçası olduğu da sonra ortaya çıkacak!

BİR KÜÇÜK GÜN IŞIĞI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

ATV'nin yeni dizisi Bir Küçük Gün Işığı dizisi ilk bölümüyle 5 Eylül Pazartesi Atv Ekranlarında izleyici ile buluşacak.

BİR KÜÇÜK GÜN IŞIĞI NEREDE ÇEKİLYOR?

Bologna şehrinde başlayan çekimler, İtalya'nın romantik şehri Venedik'te devam etti. Dizinin çekimleri İstanbul'da devam edecek.

BİR KÜÇÜK GÜN IŞIĞI OYUNCU KADROSU

Senaryosunu Özgür Evren Heptürk'ün kaleme aldığı yönetmen koltuğunda ise Emre Kabakuşak'ın oturduğu dizi, Bir Küçük Gün Işığı dizisinin oyuncuları ve karakterleri şöyle:

Seray Kaya (Elif)

Elif, organizasyon şirketi sahibi, düşünceli, nazik ve yetenekli bir kadın. Aşk dolu evliliği ve sıfırdan var ettiği başarılı bir kariyeri vardır. Elif'in kusursuz hayatı kara bir haberle tepetaklak olur. Tüm ezberleri bozulup her şeye yeniden başlamak zorunda kalırken minik bir mucize, Elif'in karanlık hayatını gün ışığına çıkarır.

Berk Oktay (Fırat)

Fırat zeki, çalışkan, dürüst, güvenilir bir adam. Arkan Holding'in yönetim kurulu başkanı, annesi Ümran'ın gözbebeği, ailenin geleceğidir. Fırat ailesini gözünden sakınırken omuzlarına taşıması hiç de kolay olmayan yükler alır. Elif'le tanıştıktan sonra hayatı hiç ummadığı kadar karışır ama aşk her zorluğu aşması için ona gereken gücü verir.

Tuğçe Açıkgöz (Dila)

Dila, Ayaz Ailesi'nin yaramaz, ele avuca sığmaz, dolu dizgin kızı. Hayattaki en büyük korkusu annesi Ümran'a benzemek… Sırf ondan uzaklaşmak için çok sevdiği babası Cemil'i ve abisi Fırat'ı arkasında bırakarak evden kaçıp yeni maceraya atılmış. Bugün geri döndüğünde içinden çıkılması zor bir bulmacayı da beraberinde getirir. Artık tüm ailenin kimyasını bozup kuralları yeniden yazmaya hazırdır.

Esra Dermancıoğlu (Ümran)

Ümran, köklü bir aileye mensup, geleneklerine bağlı, otoriter bir kadın. Ailesi onun tüm dünyasıdır. Çocuklarını korumak için yapmayacağı şey yoktur, gerekirse onları kendilerinden bile korumaya kararlıdır. Fırat, hamurunu kendi yoğurduğu ustalık eseriyken Dila ömrünün en zor sınavı… Ama hayatta en çetrefil sınavlar beklemediklerimizden gelir. Ümran, Dila'yla meşgulken asıl tehlikenin Fırat'tan geldiğini göremez.

Şeyma Korkmaz (Sude)

Sude hırslı, idealist, çekici ve güzel bir kadın. Fırat'ın üniversiteden arkadaşıdır. Aynı sıralarda oturdukları günden beri ona sırılsıklam aşıktır. Ait olduğu yeri çok iyi biliyordur. O Ayaz ailesinin gelini, Fırat'ın koluna takacağı eşidir. Bugün değilse yarın. Bu düşün gerçekleşmesi için göze alamayacağı risk yoktur.

Beran Kotan (Alper)

Gizem Ünsal (Fulya)

Yiğit Yapıcı (Hakan)

Azra Aksu (Güneş)