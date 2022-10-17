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Bir Küçük Gün Işığı Güneş kimdir? Azra Aksu kaç yaşında, kimdir? hangi dizilerde oynadı? Azra Aksu kimdir?

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Bir Küçük Gün Işığı Güneş kimdir? Azra Aksu kaç yaşında, kimdir? hangi dizilerde oynadı? Azra Aksu kimdir?

Bir Küçük Gün Işığı Güneş'i Azra Aksu, dizinin fragmanı yayınlanmasından itibaren araştırılıyor. Peki, Bir Küçük Gün Işığı Güneş kimdir? Azra Aksu kaç yaşında, kimdir? hangi dizilerde oynadı? Azra Aksu kimdir? Azra Aksu hayatı ve biyografisi nedir?

Bir Küçük Gün Işığı dizisinde canlandırdığı Güneş karakteriyle dikkatleri üzerine çeken Azra Aksu, sosyal medyanın gündemine oturdu. Peki, Bir Küçük Gün Işığı Güneş kimdir? Azra Aksu kaç yaşında, kimdir? hangi dizilerde oynadı? Azra Aksu kimdir? Azra Aksu hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar haberimizde...

AZRA AKSU KİMDİR?

26 Ocak 2015 doğumlu çocuk oyuncu, İstanbul'da doğdu. İlk olarak reklamlarda yer alan Azra, daha sonra Aleyna Tilki'nin hayat hikayesinin anlatıldığı İşte Bu Benim Masalım adlı dizide Tilki'nin çocukluğunu oynadı. Henüz 1 yaşındayken birçok firmanın reklam yüzü olmaya başladı.

Bir Küçük Gün Işığı dizisinde Güneş karakterini oynuyor.

Sümeyye Trabzon
Sümeyye Trabzon
Gündem Editörü Haberler.com - Gündem

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