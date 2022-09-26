Dram konulu televizyon dizisinde Fulya karakterine 32 yaşındaki Türk oyuncu Gizem Ünsal hayat veriyor. Peki, Bir Küçük Gün Işığı Fulya kimdir? Gizem Ünsal kimdir? Gizem Ünsal kaç yaşında, nereli? Gizem Ünsal hayatı ve biyografisi nedir?

NG Medya'nın öncülüğünde hazırlanan Bir Küçük Gün Işığı dizisi 5 Eylül 2022 tarihinde ATV ekranlarında izleyici ile buluştu. Elif'in karanlıktan gün ışığına çıkma hikayesini anlatan dizinin çekimleri İtalya'da başladı ve artık Türkiye'de devam ediyor. Dizide Fulya karakterini hangi oyuncunun canlandırdığı merak ediliyor. Peki, Bir Küçük Gün Işığı Fulya kimdir? Gizem Ünsal kimdir? Gizem Ünsal kaç yaşında, nereli? Gizem Ünsal hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar haberimizde...

BİR KÜÇÜK GÜN IŞIĞI FULYA KİMDİR? GİZEM ÜNSAL KİMDİR?

Gizem Ünsal 1990 yılında İstanbul'da doğdu. Gizem Ünsal 32 yaşında.

Gizem Ünsal Fazilet Hanım ve Kızları dizisiyle kameraların karşısına geçti. Yarım Kalan Aşklar dizisindeki Ece rolüyle tanındı. Bize Müsaade isimli filmde ise Melek rolünü oynadı. Gizem Ünsal en son Sadakatsiz dizisinde rol almıştı.

DİZİLERİ

2022 Sadakatsiz

2021 Bize Müsaade – Melek

2020 Yarım Kalan Aşklar – Ece

2017 Fazilet Hanim ve Kızları