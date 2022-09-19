Bir Küçük Gün Işığı full HD bölüm izle! Bir Küçük Gün Işığı 3. bölüm tek parça izle! Bir Küçük Gün Işığı son bölüm neler oldu?

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BİR KÜÇÜK GÜN IŞIĞI SON BÖLÜM NELER OLDU?

Elif, Hakan'a çok âşıktır. Evliliklerinin tek eksiği bir çocuktur. Elif evlatlık alma prosedürüne başlamayı düşündüğü sırada Hakan'ın kaza yaptığını öğrenir. Ve hayatı geri döndürülemez bir şekilde değişmeye başlar. Fırat ise yıllardır kayıp olan kardeşi Dila'nın izini bulur ve onu eve geri getirir. Fırat, kuralcı ve baskıcı olan annesi Ümran'la, asi ve uçarı kardeşi Dila'nın arasında kalır. Elif'in hayatı tepetaklak olurken Fırat, kaderin kendi için ördüğü ağdan habersizdir. Elif ve Fırat'ın yolu bir daha hiç ayrılmayacak şekilde kesişir.

BİR KÜÇÜK GÜN IŞIĞI 3. BÖLÜM FULL HD İZLE!

BİR KÜÇÜK GÜN IŞIĞI KONUSU NE?

"Bir kadın bir adamı ne kadar sevebilir?" Senaryosunu Özgür Evren Heptürk'ün kaleme aldığı yönetmen koltuğunda ise Emre Kabakuşak'ın oturduğu dizi, tüm ezberleri bozarak her şeye yeniden başlamak zorunda kalan Elif'in karanlıktan gün ışığına çıkma hikayesini konu alıyor. 10 yıldır bir yalanın içinde yaşayan Elif'in hayatı bir haberle alt üst olur. Çaresiz genç kadının yolu zengin iş adamı Fırat ile beklenmedik bir şekilde kesiştiğinde ise her şey daha da karışır. Yürekleri ısıtan anlatımı ve kalplere dokunan hikayesi ile "Bir Küçük Gün Işığı" Eylül'de atv'de. Bilemezsin, belki de en büyük hediyedir dayanamayacağını sandığın acılar…

BİR KÜÇÜK GÜN IŞIĞI FULL HD İZLE! (LİNK)

BİR KÜÇÜK GÜN IŞIĞI OYUNCULARI

Seray Kaya (Elif),Berk Oktay (Fırat), Esra Dermancıoğlu (Ümran),Tuğçe Açıkgöz (Dila), Şeyma Korkmaz Mete (Sude), Azra Aksu (Güneş), Güneş Hayat (Mehveş) , Yılmaz Bayraktar (Yılmaz) , Beran Kotan (Alper), Gizem Ünsal (Fulya) ve Yiğit Yapıcı (Hakan)

BİR KÜÇÜK GÜN IŞIĞI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Bir Küçük Gün Işığı dizisi ATV ekranında her hafta Pazartesi akşam 30:00'da seyircisi ile buluşuyor.

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