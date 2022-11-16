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Bir Küçük Gün Işığı fragmanı yayınlandı mı? Bir Küçük Gün Işığı fragman izle!

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Bir Küçük Gün Işığı fragmanı yayınlandı mı? Bir Küçük Gün Işığı fragman izle!

İlk bölümü 21 Kasım Pazartesi günü Atv'de yayınlanacak olan Bir Küçük Gün Işığı dizisi, birçok televizyon izleyicisi tarafından merak ediliyor. İzleyiciler Bir Küçük Gün Işığı fragmanı yayınlandı mı? Sorusunu oldukça sık araştırıyor. Peki, Bir Küçük Gün Işığı fragmanı yayınlandı mı? Bir Küçük Gün Işığı fragman izle!

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Senaryosunu Özgür Evren Heptürk'ün kaleme aldığı yönetmen koltuğunda ise Emre Kabakuşak'ın oturduğu dizi, 21 Kasım Pazartesi günü izleyicileri ile buluşuyor. Senaryosu ile dikkatleri üzerine çekmeyi başaran dizi oldukça ilgi görüyor. Peki, Bir Küçük Gün Işığı fragmanı yayınlandı mı? Bir Küçük Gün Işığı fragman izle!

BİR KÜÇÜK GÜN IŞIĞI FRAGMANI YAYINLANDI MI?

21 Kasım Pazartesi günü izleyicileri ile buluşacak olan Bir Küçük Gün Işığı dizisinin fragmanı 15 Kasım günü yayınlanmıştı.

BİR KÜÇÜK GÜN IŞIĞI FRAGMANI

BİR KÜÇÜK GÜN IŞIĞI KONUSU NEDİR?

Tüm ezberleri bozarak her şeye yeniden başlamak zorunda kalan Elif'in karanlıktan gün ışığına çıkma hikayesini konu alıyor. 10 yıldır bir yalanın içinde yaşayan Elif'in hayatı bir haberle alt üst olur. Çaresiz genç kadının yolu zengin iş adamı Fırat ile beklenmedik bir şekilde kesiştiğinde ise her şey daha da karışır. Yürekleri ısıtan anlatımı ve kalplere dokunan hikayesi ile 5 Eylül Pazartesi günü izleyicileri ile buluşuyor.

Emir Ceran
Emir Ceran
Gündem Editörü - emir.ceran@haberler.com Haberler.com - Gündem

Bir Küçük Gün Işığı Dizi Gündem Haberler

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