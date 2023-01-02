Bir Küçük Gün Işığı final mi yaptı, bitti mi, ara mı verdi? Bir Küçük Gün Işığı günü mü değişti, yeni günü ne zaman? Dizinin yeni bölümü hangi gün?

Ekranların sevilen dizisi Bir Küçük Gün Işığı bugün ATV yayın akışında yer almadı. Dizinin yeni bölümü başlamayınca izleyiciler tarafından dizi final mi yaptı veya bitti mi merak edildi. Peki, Bir Küçük Gün Işığı final mi yaptı, bitti mi? Bir Küçük Gün Işığı günü mü değişti, yeni günü ne zaman? Dizinin yeni bölümü hangi gün? Bir Küçük Gün Işığı dizisi final mi yapacak? İşte detaylar...

Bir Küçük Gün Işığı dizisi ara mı verdi yoksa final mi yaptı merak ediliyor. Dizi Pazartesi günleri ekrana geliyordu fakat bugün yayın akışında yer almadı. Peki, Bir Küçük Gün Işığı final mi yaptı, bitti mi, ara mı verdi? Bir Küçük Gün Işığı günü mü değişti, yeni günü ne zaman? Dizinin yeni bölümü ne zaman? Bilgiler sizlerle...

BİR KÜÇÜK GÜN IŞIĞI FİNAL Mİ YAPTI, NEDEN YOK?

Bir Küçük Gün Işığı final yapmadı veya bitmedi. Dizi sadece ara verdi. Gelecek haftalarda yeni bölümleriyle devam edecektir.

Bir Küçük Gün Işığı 2 Ocak Pazartesi 2023 tarihinde yani bugün ekranlara gelmiyor. Dizinin final yapıp yapmadığı merak edildi. Dizi bu hafta yılbaşı arası nedeniyle ekranlarda olmayacak. Yeni bölümünün haftaya yayınlanması bekleniyor.

2 OCAK 2023 ATV YAYIN AKIŞI

16:00 - Esra Erol'da

19:00 - ATV Ana Haber

20:00 - Jumanji: Yeni Seviye

22:20 - Spectre

BİR KÜÇÜK GÜN IŞIĞI YENİ BÖLÜMÜ NE ZAMAN?

Bir Küçük Gün Işığı dizisinin yeni bölümünün haftaya yayınlanması bekleniyor.

BİR KÜÇÜK GÜN IŞIĞI KONUSU NEDİR?

Senaryosunu Özgür Evren Heptürk'ün kaleme aldığı yönetmen koltuğunda ise Emre Kabakuşak'ın oturduğu dizi, tüm ezberleri bozarak her şeye yeniden başlamak zorunda kalan Elif'in karanlıktan gün ışığına çıkma hikayesini konu alıyor. 10 yıldır bir yalanın içinde yaşayan Elif'in hayatı bir haberle alt üst olur. Çaresiz genç kadının yolu zengin iş adamı Fırat ile beklenmedik bir şekilde kesiştiğinde ise her şey daha da karışır. Elif ve Fırat'ın yolu bir daha hiç ayrılmayacak şekilde kesişir.