Bir Küçük Gün Işığı dizisinin yayınlanan bölüm sonrasında Bir Küçük Gün Işığı bitecek mi? sorusu araştırılıyor. Peki, Bir Küçük Gün Işığı final mi? Bir Küçük Gün Işığı bitiyor mu? Bir Küçük Gün Işığı final mi yapıyor, bitecek mi? İşte detaylar...

Bir Küçük Gün Işığı bitti mi? Başrolünde Berk Oktay ve Seray Kaya'nın yer aldığı yer aldığı Bir Küçük Gün Işığı dizisi ATV ekranlarında seyirciyle buluşuyor. Bir Küçük Gün Işığı dizisinin yeni bölümü sonrasında final yapacak mı araştırılıyor. Peki, Bir Küçük Gün Işığı final mi? Bir Küçük Gün Işığı bitiyor mu? Bir Küçük Gün Işığı final mi yapıyor, bitecek mi? Detaylar haberimizde...

BİR KÜÇÜK GÜN IŞIĞI KONUSU NEDİR?

Yapımını NGM'nin, yapımcılığını ise Nazlı Heptürk'ün üstlendiği yönetmen koltuğunda Emre Kabakuşak'ın oturduğu, senaryosunu Özgür Evren Heptürk'ün yazdığı "Bir Küçük Gün Işığı" dizi; Büyük aşk yaşadığı eşinin ani bir trafik kazasında kaybetmesinin ardından hayatında bambaşka sırlar olduğunu öğrenen kadının hayat hikayesini konu alıyor. 10 yıldır bir yalanın içinde yaşayan Elif, Hiç tanımadığı bir kız çocuğunun nüfusa kendisi ve ölen eşi adına kaydedildiğini öğrenmesiyle hayatı alt üst olur.Her şeye yeniden başlamak zorunda kalan genç kadının yolu zengin iş adamı Fırat ile beklenmedik şekilde kesişir. Asıl gizem, eşi Hakan ile gittikleri romantik İtalya turunda tam yanında duran ve o zamanlar hiç tanımadığı adamın, eşi öldükten sonra hayatına girmesi… Bu sefer her şey daha da karışır. Fırat, Elif'e en zor günlerinde destek olan kişi olarak hikaye de konumlanıyor. Ancak aslında büyük sırrın en önemli parçası olduğu da sonra ortaya çıkacak!

BİR KÜÇÜK GÜN IŞIĞI FİNAL Mİ?

Bir Küçük Gün Işığı dizisinin başrol karakterlerinden Elif'in silahla vurulmasının ardından dizi final mi yapacak sorusu araştırılmaya başlandı. Bir Küçük Gün Işığı'nın final yapacağı yönünde herhangi resmi bir açıklama yer almamaktadır.