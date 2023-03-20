Bir Küçük Gün Işığı dizisinin yeni bölümü sonrasında Elif karakteri merak konusu oldu. Elif karakterini canlandıran Seray Kaya diziden ayrılacak mı sorusu araştırılmakta. Peki, Bir Küçük Gün Işığı Elif öldü mü? Seray Kaya diziden ayrıldı mı? Bir Küçük Gün Işığı Elif ölecek mi? İşte detaylar...

Kadrosunda Berk Oktay, Seray Kaya ve Esra Dermancıoğlu gibi isimlerin yer aldığı Bir Küçük Gün Işığı, ATV ekranlarında seyirciyle buluşuyor. Bir Küçük Gün Işığı dizisi yeni bölümleriyle adından söz ettirmeye devam ediyor. Dizinin yayınlanan son bölümü sonrasında Elif karakteri merak konusu oldu. Seray Kaya diziden ayrılacak mı sorusu araştırılmakta. Peki, Bir Küçük Gün Işığı Elif öldü mü? Seray Kaya diziden ayrıldı mı? Bir Küçük Gün Işığı Elif ölecek mi?Detaylar haberimizde...

BİR KÜÇÜK GÜN IŞIĞI KONUSU

Yapımını NGM'nin, yapımcılığını ise Nazlı Heptürk'ün üstlendiği yönetmen koltuğunda Emre Kabakuşak'ın oturduğu, senaryosunu Özgür Evren Heptürk'ün yazdığı "Bir Küçük Gün Işığı" dizi; Büyük aşk yaşadığı eşinin ani bir trafik kazasında kaybetmesinin ardından hayatında bambaşka sırlar olduğunu öğrenen kadının hayat hikayesini konu alıyor. 10 yıldır bir yalanın içinde yaşayan Elif, Hiç tanımadığı bir kız çocuğunun nüfusa kendisi ve ölen eşi adına kaydedildiğini öğrenmesiyle hayatı alt üst olur.Her şeye yeniden başlamak zorunda kalan genç kadının yolu zengin iş adamı Fırat ile beklenmedik şekilde kesişir. Asıl gizem, eşi Hakan ile gittikleri romantik İtalya turunda tam yanında duran ve o zamanlar hiç tanımadığı adamın, eşi öldükten sonra hayatına girmesi… Bu sefer her şey daha da karışır. Fırat, Elif'e en zor günlerinde destek olan kişi olarak hikaye de konumlanıyor. Ancak aslında büyük sırrın en önemli parçası olduğu da sonra ortaya çıkacak!

BİR KÜÇÜK GÜN IŞIĞI OYUNCU KADROSU

Senaryosunu Özgür Evren Heptürk'ün kaleme aldığı yönetmen koltuğunda ise Emre Kabakuşak'ın oturduğu dizi, Bir Küçük Gün Işığı dizisinin oyuncuları ve karakterleri şöyle:

Seray Kaya (Elif)

Elif, organizasyon şirketi sahibi, düşünceli, nazik ve yetenekli bir kadın. Aşk dolu evliliği ve sıfırdan var ettiği başarılı bir kariyeri vardır. Elif'in kusursuz hayatı kara bir haberle tepetaklak olur. Tüm ezberleri bozulup her şeye yeniden başlamak zorunda kalırken minik bir mucize, Elif'in karanlık hayatını gün ışığına çıkarır.

Berk Oktay (Fırat)

Fırat zeki, çalışkan, dürüst, güvenilir bir adam. Arkan Holding'in yönetim kurulu başkanı, annesi Ümran'ın gözbebeği, ailenin geleceğidir. Fırat ailesini gözünden sakınırken omuzlarına taşıması hiç de kolay olmayan yükler alır. Elif'le tanıştıktan sonra hayatı hiç ummadığı kadar karışır ama aşk her zorluğu aşması için ona gereken gücü verir.

Tuğçe Açıkgöz (Dila)

Dila, Ayaz Ailesi'nin yaramaz, ele avuca sığmaz, dolu dizgin kızı. Hayattaki en büyük korkusu annesi Ümran'a benzemek… Sırf ondan uzaklaşmak için çok sevdiği babası Cemil'i ve abisi Fırat'ı arkasında bırakarak evden kaçıp yeni maceraya atılmış. Bugün geri döndüğünde içinden çıkılması zor bir bulmacayı da beraberinde getirir. Artık tüm ailenin kimyasını bozup kuralları yeniden yazmaya hazırdır.

Esra Dermancıoğlu (Ümran)

Ümran, köklü bir aileye mensup, geleneklerine bağlı, otoriter bir kadın. Ailesi onun tüm dünyasıdır. Çocuklarını korumak için yapmayacağı şey yoktur, gerekirse onları kendilerinden bile korumaya kararlıdır. Fırat, hamurunu kendi yoğurduğu ustalık eseriyken Dila ömrünün en zor sınavı… Ama hayatta en çetrefil sınavlar beklemediklerimizden gelir. Ümran, Dila'yla meşgulken asıl tehlikenin Fırat'tan geldiğini göremez.