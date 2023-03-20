Bir Küçük Gün Işığı CANLI İZLE! Bir Küçük Gün Işığı 26. bölüm İZLE! 20 Mart Bir Küçük Gün Işığı FULL HD İZLE!

ATV'nin sevilen dizisi Bir Küçük Gün Işığı yeni bölümleriyle seyirciyi ekranlara kitliyor. Bir Küçük Gün Işığı CANLI İZLE! Bir Küçük Gün Işığı 26. bölüm İZLE! izleyiciler tarafından aratılan konular arasında yer alıyor. İşte, Bir Küçük Gün Işığı yeni bölüm izleme linki!

Bir Küçük Gün Işığı final mi? Bir Küçük Gün Işığı bitiyor mu? Bir Küçük Gün Işığı final mi yapıyor, bitecek mi?

Bir Küçük Gün Işığı CANLI İZLE! Başrollerini Seray Kaya ve Berk Oktay'ın paylaştığı Bir Küçük Gün Işığı ATV ekranlarında seyirciyle buluşuyor. Konusu ve oyuncu kadrosuyla dikkat çeken Bir Küçük Gün Işığı'nın yeni bölümü merak uyandırdı.Bir Küçük Gün Işığı dizisinin yeni bölümü merak konusu oldu. Bir Küçük Gün Işığı CANLI İZLE! ATV Bir Küçük Gün Işığı 25. bölüm İZLE! aratılan konular arasında yer alıyor. Peki, Bir Küçük Gün Işığı son bölümde neler oldu? İşte, Bir Küçük Gün Işığı canlı izleme linki!

BİR KÜÇÜK GÜN IŞIĞI SON BÖLÜM NE OLDU?

Elif, Feraye'nin annesinin ölümünden sorumlu olduğu videoyu görmüştür. Feraye, Elif'i, Güneş'le tehdit eder ve Fırat'a bir şey söylememesini tembihler. Elif, Fırat'a güvenir ve Feraye'nin yaptıklarını anlatır. Feraye tüm aileyi kıskıvrak yakaladığını sanırken Fırat ve Elif birlikte Feraye'yi oyalayıp onu hapse gönderecek görüntülerin peşine düşerler. Güneş ve Dila ise Feraye'nin emriyle evde hapistir. Ama korumaları kandırıp dışarı çıkmanın yolunu bulurlar. Güneş, Dila'yı atlatıp Elif'e ulaşmayı başarır. Elif tam Güneş'i götüreceği sırada Feraye karşılarına dikilir. Elif'in de kendisine ihanet ettiğini, Fırat'la birlik olduğunu anlar ve onları kaçırır. Feraye artık daha fazlasını istiyordur. Fırat'ın da hisseleri onun olacaktır. Yoksa bedelini Elif ve Güneş ödeyecektir. Fırat onlara dokunmaması karşılığında hisseleri vermeye hazırken Ümran, Feraye'nin onları nerede tuttuğunu öğrenir. Feraye artık sona gelmiştir. Ümran'ı bir defa değil, her gün bin defa öldürmek için silahını Fırat'a doğrultur.

BİR KÜÇÜK GÜN IŞIĞI HANGİ GÜN, SAAT KAÇTA?

Bir Küçük Gün Işığı Pazartesi günleri saat 20:00 'da ATV'de yayınlanmaktadır.

BİR KÜÇÜK GÜN IŞIĞI CANLI İZLE!

Bir Küçük Gün Işığı dizisinin yeni bölümünü canlı izlemek için kullanıcılar tarafından araştırmalar yapılmakta. Bir Küçük Gün ışığı 25.bölümüyle ATV'de canlı olarak yayınlanmaktadır.