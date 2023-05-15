Bir Küçük Gün Işığı canlı izle! ATV Bir Küçük Gün Işığı 34. bölüm canlı izle! Bir Küçük Gün Işığı son bölümde neler oldu? ATV 15 Mayıs canlı izle!

ATV'nin sevilen dizisi Bir Küçük Gün Işığı bugün 34. bölümü ile ekranlara gelecek. Diziyi canlı izlemek isteyenler, Bir Küçük Gün Işığı canlı izle! ATV Bir Küçük Gün Işığı 34. bölüm canlı izle! Bir Küçük Gün Işığı son bölümde neler oldu? araştırması yapıyor. Peki, Bir Küçük Gün Işığı canlı izleme linki var mı? 15 Mayıs ATV canlı izle!

Bir Küçük Gün Işığı, NG Medya imzalı, ilk bölümü 5 Eylül 2022 tarihinde yayımlanan, yönetmenliğini Emre Kabakuşak'ın üstlendiği, senaryosunu Özgür Evren Heptürk'ın kaleme aldığı, başrollerini Seray Kaya ve Berk Oktay'ın paylaştığı dram türündeki Türk televizyon dizisidir. Bir Küçük Gün Işığı canlı izle! 15 Mayıs ATV Bir Küçük Gün Işığı 34. bölüm canlı izle! Bir Küçük Gün Işığı son bölümde neler oldu? ATV canlı izle!

BİR KÜÇÜK GÜN IŞIĞI CANLI YAYIN NEREDEN İZLENİR?

Bir Küçük Gün Işığı dizisini televizyondan izleyebileceğiniz gibi ATV'nin resmi web sitesinden de izleyebilirsiniz.

BİR KÜÇÜK GÜN IŞIĞI SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Elif yeniden başlamak istiyor

"Çıkmazların Ortasında"

Fırat, Sude'nin yanında uyanır. Geçirdikleri geceyi tam olarak hatırlamaz ve Sude'ye kendisinden uzak durmasını söyler. Sude ise tam tersi herkesin içinde Fırat'a samimi davranmaya başlar. Fırat, Elif'e gerçekleri söylemek ister ama tam bu sırada Elif boşanmaktan vazgeçmiş, ilişkilerini düzeltmek için bir adım atar. Fırat çıkmazların ortasındadır. Sinan, Elif sandığı Dila'nın evli olduğunu öğrenir ve ilişkisini bitirir. Dila, Sinan'ın peşinden koşmaya başlar. Alper ve Fulya nikâh tarihi alırlar ve düğünü çiftlikte yapmaya karar verirler. Elif ve Fırat çiftlikte onlarla buluşur. Elif sevgisinin öfkesinden daha büyük olduğunu fark etmiştir ve her şeye yeniden başlamak ister. Peki Fırat, Sude'yle ilgili gerçeği Elif'e söyleyebilecek midir?

BİR KÜÇÜK GÜN IŞIĞI YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

''İkimizin de bedel ödemesi gerekiyor!''

"Yol Ayrımı"

Elif, Fırat'ın kendisini Sude'yle aldattığını öğrenir ve yıkılır. Fırat çok pişmandır ama Elif'in dünyası altüst olmuş, artık kime güveneceğini bilmiyordur. Elif, Güneş'i de alıp evden ayrılmak ister ama Ayten, bu şekilde davranarak Güneş'i arada bıraktığını söyler. Fırat, Sude'den şehri terk etmesini ister. Elif onu istemese de o Elif'ten vazgeçmeyecektir. Bu sırada Sinan, Dila'dan sözde kocasının onu dövdüğünü öğrenir ve konağı basar. Fırat ve Sinan karşı karşıya gelirken Sinan, Fırat'a, Elif'ten uzak durmasını söyler ve işler sarpa sarar. Fırat, Sinan ve Elif arasında neler olduğunu anlamaya çalışırken Sude'nin hamile olduğunu öğrenir. Fırat ya bu bebeğe sahip çıkacak ya da Sude bebeği aldıracaktır. Fırat bir yol ayrımındadır. Elif ise konağa döndüğünde beraberinde Fırat için bir sürpriz getirir.

BİR KÜÇÜK GÜN IŞIĞI OYUNCU KADROSU

Seray Kaya - Elif

Berk Oktay - Fırat

Esra Dermancıoğlu - Ümran

Tuğçe Açıkgöz - Dila

Şeyma Korkmaz - Sude

Azra Aksu - Güneş

Yılmaz Bayraktar -

Güneş Hayat - Mehveş

Beran Kotan - Alper

Gizem Ünsal - Fulya

Yiğit Yapıcı - Hakan