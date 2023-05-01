Bir Küçük Gün Işığı canlı izle! ATV Bir Küçük Gün Işığı 32. bölüm canlı izle! Bir Küçük Gün Işığı son bölümde neler oldu? ATV 1 Mayıs canlı izle!

ATV'nin sevilen dizisi Bir Küçük Gün Işığı bugün 32. bölümü ile ekranlara gelecek. Diziyi canlı izlemek isteyenler, Bir Küçük Gün Işığı canlı izle! ATV Bir Küçük Gün Işığı 32. bölüm canlı izle! Bir Küçük Gün Işığı son bölümde neler oldu? araştırması yapıyor. Peki, Bir Küçük Gün Işığı canlı izleme linki var mı? 1 Mayıs ATV canlı izle!

Bir Küçük Gün Işığı, NG Medya imzalı, ilk bölümü 5 Eylül 2022 tarihinde yayımlanan, yönetmenliğini Emre Kabakuşak'ın üstlendiği, senaryosunu Özgür Evren Heptürk'ın kaleme aldığı, başrollerini Seray Kaya ve Berk Oktay'ın paylaştığı dram türündeki Türk televizyon dizisidir. Bir Küçük Gün Işığı canlı izle! 1 Mayıs ATV Bir Küçük Gün Işığı 32. bölüm canlı izle! Bir Küçük Gün Işığı son bölümde neler oldu? ATV canlı izle!

BİR KÜÇÜK GÜN IŞIĞI CANLI YAYIN NEREDEN İZLENİR?

Bir Küçük Gün Işığı dizisini televizyondan izleyebileceğiniz gibi ATV'nin resmi web sitesinden de izleyebilirsiniz.

BİR KÜÇÜK GÜN IŞIĞI SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Fırat için hesap vakti!

Fırat, Cemil'in diğer vasiyetini okumuş, Ümran'a hesap sorar. Ümran, Cemil'in, Fırat'ın öz babası olmadığını kabul etmek zorunda kalır ama onu öldürdüğünü kabul etmez. Fırat tüm hayatının yalandan ibaret olduğunu anlamış, artık tek güvendiği kişi Elif'tir. Elif tüm bu olanlardan sonra boşanmak için başlattığı işlemleri durdurur. Fırat bahçede Ümran'ın, Cemil'i zehirlemek için kullandığı bitkiyi bulur. Ümran bitkiyi daha önce görmediğini söyler ancak Fırat kendini ortaya atınca gerçeği itiraf eder. Fırat, Ümran'ı evden kovar ve Dila'dan tüm bu olanları saklamaya karar verir. Ancak Dila, Sude sayesinde gerçekleri öğrenir ve gözünü öfke bürür. Elif, kozlarını paylaşmak için karşı karşıya gelen Dila ve Ümran'ın arasında kalır.

Yürekleri ısıtan anlatımı ve kalplere dokunan hikayesi ile "Bir Küçük Gün Işığı" yeni bölümleriyle Pazartesi akşamları atv'de.

BİR KÜÇÜK GÜN IŞIĞI YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

"Belki bana söylesen babam ölmemiş olurdu..."

"Paramparça"

Ümran tutuklandıktan sonra aile dağılır. Fırat gerçekleri sakladığı için Elif'ten uzaklaşır, Dila konakta Ümran'ın yerine geçerek bağımsızlığını ilan eder. Sude, Fırat ve Elif'in ayrı olmasından yararlanıp Fırat'ı doldurmaya başlar. Fırat, gerçekleri söylemiş olsaydı, babasının hala hayatta olabileceği ihtimaliyle Elif'i suçlar. Mehveş, tüm ailenin paramparça olduğunu görünce onları yeniden bir araya getirebilecek tek kişi olan Ümran'ın annesi, Ayten'i çağırır. Ayten gelir gelmez, Dila'ya çeki düzen verir. Fırat da eve döner. Ayten, Fırat ve Elif'i barıştırmaya çalışırken Fırat geri dönüşü olmayan büyük bir hata yapar.

BİR KÜÇÜK GÜN IŞIĞI OYUNCU KADROSU

Seray Kaya - Elif

Berk Oktay - Fırat

Esra Dermancıoğlu - Ümran

Tuğçe Açıkgöz - Dila

Şeyma Korkmaz - Sude

Azra Aksu - Güneş

Yılmaz Bayraktar -

Güneş Hayat - Mehveş

Beran Kotan - Alper

Gizem Ünsal - Fulya

Yiğit Yapıcı - Hakan