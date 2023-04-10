Bir Küçük Gün Işığı canlı izle! ATV Bir Küçük Gün Işığı 29. bölüm canlı izle! Bir Küçük Gün Işığı son bölümde neler oldu? ATV 10 Nisan canlı izle!
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ATV'nin sevilen dizisi Bir Küçük Gün Işığı bugün 29. bölümü ile ekranlara gelecek. Diziyi canlı izlemek isteyenler, Bir Küçük Gün Işığı canlı izle! ATV Bir Küçük Gün Işığı 29. bölüm canlı izle! Bir Küçük Gün Işığı son bölümde neler oldu? araştırması yapıyor. Peki, Bir Küçük Gün Işığı canlı izleme linki var mı? 10 Nisan ATV canlı izle!
, başrollerini Seray Kaya ve Berk Oktay'ın paylaştığı dram türündeki Türk televizyon dizisidir. Bir Küçük Gün Işığı canlı izle! 10 Nisan ATV Bir Küçük Gün Işığı 29. bölüm canlı izle! Bir Küçük Gün Işığı son bölümde neler oldu? ATV canlı izle!
Bir Küçük Gün Işığı dizisini televizyondan izleyebileceğiniz gibi ATV'nin resmi web sitesinden de izleyebilirsiniz.
"Annem babamı öldürdü Elif!"
"Vasiyet"
Cemil'in vefatı ile Fırat paramparça olur. Dila ise üzüntüsünü öfkesiyle birleştirip babasının ölümünden Ümran'ı sorumlu tutar. Ümran cenazeden gelir gelmez Cemil'i zehirlediği bitkiyi kaldırıp atar. Yasemin, Ümran'ın, Cemil'in yemeklerine bir baharat karıştırdığını Fırat'a söyler. Ama Ümran da boş durmaz ve Yasemin'in aslında Feraye'ye çalıştığını açıklar. Ümran bitkiden de Yasemin'in iddiasından da kurtulduğu sırada Cemil'in avukatı vasiyetini açıklamak için geleceğini haber verir. Artık Ümran'ın tek bir hedefi vardır. Ne olursa olsun o vasiyeti Fırat'ın bilmemesi ve öz babasının Cemil olmadığını öğrenmemesi için elinden geleni yapacaktır. Ama Elif, Ümran'ın, Fırat vasiyeti öğrenmesin diye uğraştığını anlar ve Ümran'ın tüm planlarını altüst etmeye hazırdır.
Seray Kaya - Elif
Berk Oktay - Fırat
Esra Dermancıoğlu - Ümran
Tuğçe Açıkgöz - Dila
Şeyma Korkmaz - Sude
Azra Aksu - Güneş
Yılmaz Bayraktar -
Güneş Hayat - Mehveş
Beran Kotan - Alper
Gizem Ünsal - Fulya
Yiğit Yapıcı - Hakan