Bir Küçük Gün Işığı canlı izle! ATV Bir Küçük Gün Işığı 28. bölüm canlı izle! Bir Küçük Gün Işığı son bölümde neler oldu? ATV 3 Nisan canlı izle!

ATV'nin sevilen dizisi Bir Küçük Gün Işığı bugün 28. bölümü ile ekranlara gelecek. Diziyi canlı izlemek isteyenler, Bir Küçük Gün Işığı canlı izle! ATV Bir Küçük Gün Işığı 28. bölüm canlı izle! Bir Küçük Gün Işığı son bölümde neler oldu? araştırması yapıyor. Peki, Bir Küçük Gün Işığı canlı izleme linki var mı? 3 Nisan ATV canlı izle!

Bir Küçük Gün Işığı, NG Medya imzalı, ilk bölümü 5 Eylül 2022 tarihinde yayımlanan, yönetmenliğini Emre Kabakuşak'ın üstlendiği, senaryosunu Özgür Evren Heptürk'ın kaleme aldığı, başrollerini Seray Kaya ve Berk Oktay'ın paylaştığı dram türündeki Türk televizyon dizisidir. Bir Küçük Gün Işığı canlı izle! 3 Nisan ATV Bir Küçük Gün Işığı 28. bölüm canlı izle! Bir Küçük Gün Işığı son bölümde neler oldu? ATV canlı izle!

BİR KÜÇÜK GÜN IŞIĞI CANLI YAYIN NEREDEN İZLENİR?

Bir Küçük Gün Işığı dizisini televizyondan izleyebileceğiniz gibi ATV'nin resmi web sitesinden de izleyebilirsiniz.

BİR KÜÇÜK GÜN IŞIĞI SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Elif, Fırat'a gerçekleri anlatabilecek mi?

"Baba"

Elif, Yasemin'in sözleri üzerine Fırat'ın, Cemil'in öz oğlu olmadığını düşünmeye başlar. Bir olasılık da olsa emin olmadan Fırat'a bir şey söylememeye kararlıdır. Elif araştırmaya başlar ve Cemil'den dinlediği tanışma hikayesini, Ümran'dan duyunca bambaşka hikayeler olduğunu fark eder. Fırat'ın öz babası, Kenan'ın bıraktığı mektubu bulmasıyla şüpheleri daha da artar ve Ümran'la yüzleşir. Bu sırada Fulya ve Alper evlendikten sonra yaşamak istedikleri hayatla ilgili ters düşüp ayrılığın eşiğine gelirler. Gülümser ve Eşref olaya el atar. Barıştırmak için çıktıkları yolda bu defa da onlar ters düşüp kavga ederler. Dila yeni biriyle tanışır ve adama yakın olabilmek için kendi hakkındaki gerçekleri çarpıtır. Yasemin, Ümran'ın, Cemil'in yemeklerine bir baharat karıştırdığını görür, ona engel olmak isterken Ümran'ı karşısına almış olur. Ümran, Yasemin'e tuzak kurup onu susturur. Elif bunu fark eder ve Fırat'a gerçekleri, öz babasının Cemil olmadığını anlatmaya karar verir.

BİR KÜÇÜK GÜN IŞIĞI YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

"Annem babamı öldürdü Elif!"

"Vasiyet"

Cemil'in vefatı ile Fırat paramparça olur. Dila ise üzüntüsünü öfkesiyle birleştirip babasının ölümünden Ümran'ı sorumlu tutar. Ümran cenazeden gelir gelmez Cemil'i zehirlediği bitkiyi kaldırıp atar. Yasemin, Ümran'ın, Cemil'in yemeklerine bir baharat karıştırdığını Fırat'a söyler. Ama Ümran da boş durmaz ve Yasemin'in aslında Feraye'ye çalıştığını açıklar. Ümran bitkiden de Yasemin'in iddiasından da kurtulduğu sırada Cemil'in avukatı vasiyetini açıklamak için geleceğini haber verir. Artık Ümran'ın tek bir hedefi vardır. Ne olursa olsun o vasiyeti Fırat'ın bilmemesi ve öz babasının Cemil olmadığını öğrenmemesi için elinden geleni yapacaktır. Ama Elif, Ümran'ın, Fırat vasiyeti öğrenmesin diye uğraştığını anlar ve Ümran'ın tüm planlarını altüst etmeye hazırdır.

BİR KÜÇÜK GÜN IŞIĞI OYUNCU KADROSU

Seray Kaya - Elif

Berk Oktay - Fırat

Esra Dermancıoğlu - Ümran

Tuğçe Açıkgöz - Dila

Şeyma Korkmaz - Sude

Azra Aksu - Güneş

Yılmaz Bayraktar -

Güneş Hayat - Mehveş

Beran Kotan - Alper

Gizem Ünsal - Fulya

Yiğit Yapıcı - Hakan