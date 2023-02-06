Bir Küçük Gün Işığı canlı izle! ATV Bir Küçük Gün Işığı 22. bölüm canlı izle! Bir Küçük Gün Işığı son bölümde neler oldu? ATV 6 Şubat canlı izle!

ATV'nin sevilen dizisi Bir Küçük Gün Işığı bugün 22. bölümü ile ekranlara gelecek. Diziyi canlı izlemek isteyenler, Bir Küçük Gün Işığı canlı izle! ATV Bir Küçük Gün Işığı 22. bölüm canlı izle! Bir Küçük Gün Işığı son bölümde neler oldu? araştırması yapıyor. Peki, Bir Küçük Gün Işığı canlı izleme linki var mı? 6 Şubat ATV canlı izle!

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Bir Küçük Gün Işığı, NG Medya imzalı, ilk bölümü 5 Eylül 2022 tarihinde yayımlanan, yönetmenliğini Emre Kabakuşak'ın üstlendiği, senaryosunu Özgür Evren Heptürk'ın kaleme aldığı, başrollerini Seray Kaya ve Berk Oktay'ın paylaştığı dram türündeki Türk televizyon dizisidir. Bir Küçük Gün Işığı canlı izle! 6 Şubat ATV Bir Küçük Gün Işığı 22. bölüm canlı izle! Bir Küçük Gün Işığı son bölümde neler oldu? ATV canlı izle!

BİR KÜÇÜK GÜN IŞIĞI CANLI YAYIN NEREDEN İZLENİR?

Bir Küçük Gün Işığı dizisini televizyondan izleyebileceğiniz gibi ATV'nin resmi web sitesinden de izleyebilirsiniz.

BİR KÜÇÜK GÜN IŞIĞI BUGÜN YOK MU?

Deprem nedeniyle dizinin yeni bölümü bugün ekranlara gelmeyecek. Bugün ATV'de "A Haber Deprem Özel" programı olacak.

BİR KÜÇÜK GÜN IŞIĞI SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Elif'in dünyası alt üst oluyor

"Kalbinin Sesini Dinle"

Elif, Feraye konusunda Fırat'a inanmak ister ama Feraye'nin kasıtlı olarak arkasında bıraktığı izler ona inanmasını zorlaştırır. Elif çiftlikte bulduğu küpeleri, Feraye'nin kulağında görünce Fırat'la tekrar görüştüklerini anlar. Fırat, Elif'e, Feraye'yle aralarında bir şey olmadığını anlatmaya çalışırken Elif umursamaz görünür ama içten içe kıskançlıktan delirir. Cemil, Dila'ya, Güneş'in velayetini alacağına dair söz verir. Ama önce Ümran'ı, Fırat'ın gözünden düşürmesi gerekiyordur. Ümran ise Cemil'in avukata verdiği itirafı ele geçirmiştir. Ümran, Cemil'i köşeye sıkıştırdığı anda Cemil hiç beklemediği bir hamle yapar. Elif, sonunda patronuyla tanışır. Feraye, Elif'in yeni patronudur ve Elif'in dünyasını altüst edecek bir karşılaşma hazırlamıştır.

BİR KÜÇÜK GÜN IŞIĞI YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

"O çocukta bir şey var Elif, sadece yüreği ile bakanların görebileceği bir şey"

"Kalbinin Sesini Dinle"

Elif, Feraye konusunda Fırat'a inanmak ister ama Feraye'nin kasıtlı olarak arkasında bıraktığı izler ona inanmasını zorlaştırır. Elif çiftlikte bulduğu küpeleri, Feraye'nin kulağında görünce Fırat'la tekrar görüştüklerini anlar. Fırat, Elif'e, Feraye'yle aralarında bir şey olmadığını anlatmaya çalışırken Elif umursamaz görünür ama içten içe kıskançlıktan delirir. Cemil, Dila'ya, Güneş'in velayetini alacağına dair söz verir. Ama önce Ümran'ı, Fırat'ın gözünden düşürmesi gerekiyordur. Ümran ise Cemil'in avukata verdiği itirafı ele geçirmiştir. Ümran, Cemil'i köşeye sıkıştırdığı anda Cemil hiç beklemediği bir hamle yapar. Elif, sonunda patronuyla tanışır. Feraye, Elif'in yeni patronudur ve Elif'in dünyasını altüst edecek bir karşılaşma hazırlamıştır.

BİR KÜÇÜK GÜN IŞIĞI OYUNCU KADROSU

Seray Kaya - Elif

Berk Oktay - Fırat

Esra Dermancıoğlu - Ümran

Tuğçe Açıkgöz - Dila

Şeyma Korkmaz - Sude

Azra Aksu - Güneş

Yılmaz Bayraktar -

Güneş Hayat - Mehveş

Beran Kotan - Alper

Gizem Ünsal - Fulya

Yiğit Yapıcı - Hakan