Bir Küçük Gün Işığı canlı izle! ATV Bir Küçük Gün Işığı 20. bölüm canlı izle! Bir Küçük Gün Işığı son bölümde neler oldu? ATV 23 Ocak canlı izle!
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ATV'nin sevilen dizisi Bir Küçük Gün Işığı bugün 20. bölümü ile ekranlara gelecek. Diziyi canlı izlemek isteyenler, Bir Küçük Gün Işığı canlı izle! ATV Bir Küçük Gün Işığı 20. bölüm canlı izle! Bir Küçük Gün Işığı son bölümde neler oldu? araştırması yapıyor. Peki, Bir Küçük Gün Işığı canlı izleme linki var mı? 23 Ocak ATV canlı izle!
Bir Küçük Gün Işığı, NG Medya imzalı, ilk bölümü 5 Eylül 2022 tarihinde yayımlanan, yönetmenliğini Emre Kabakuşak'ın üstlendiği, senaryosunu Özgür Evren Heptürk'ın kaleme aldığı, başrollerini Seray Kaya ve Berk Oktay'ın paylaştığı dram türündeki Türk televizyon dizisidir. Bir Küçük Gün Işığı canlı izle! 23 Ocak ATV Bir Küçük Gün Işığı 20. bölüm canlı izle! Bir Küçük Gün Işığı son bölümde neler oldu? ATV canlı izle!
Bir Küçük Gün Işığı dizisini televizyondan izleyebileceğiniz gibi ATV'nin resmi web sitesinden de izleyebilirsiniz.
Elif ile Ümran arasındaki buzlar eriyor
"Uyanış"
Elif, Cemil'i itenin Ümran olduğunu öğrenmiştir. Ancak Ümran'la yüzleştiğinde geçmişin çok farklı bir yüzüyle tanışır ve Ümran'ın sırrını gizlemeye karar verir. Ümran da Elif'in bu özverisini karşılıksız bırakmaz. Güneş konusunda onu özgür bırakıp evin içinde daha rahat etmesini sağlamak ister. İki kadın arasında ilk kez buzlar erimiş ve dayanışma sağlanmışken Ümran için Cemil hala bir tehdittir. Geleceğini Cemil'in uyanışına ve insafına bırakmak istemez. Elif ise Fırat'a karşı haksızlık ettiğini fark eder. Kalbinin sesini dinlemeye karar verir. Geç de olsa çıktıkları balayında Elif gerçekleri fark eder. Artık Cemil'in hayatı, Elif'in, Fırat'ı ikna edebilmesine bağlıdır.
"O evde başta Ümran Hanım olmak üzere herkes bir şey saklıyor!"
Seray Kaya - Elif
Berk Oktay - Fırat
Esra Dermancıoğlu - Ümran
Tuğçe Açıkgöz - Dila
Şeyma Korkmaz - Sude
Azra Aksu - Güneş
Yılmaz Bayraktar -
Güneş Hayat - Mehveş
Beran Kotan - Alper
Gizem Ünsal - Fulya
Yiğit Yapıcı - Hakan