ATV'nin sevilen dizisi Bir Küçük Gün Işığı yeni bölümleriyle seyirciyi ekranlara kitliyor. Konusu ve oyuncu kadrosuyla dikkat çeken Bir Küçük Gün Işığı dizisinin yeni bölüm izleme linki merak konusu oldu. Bir Küçük Gün Işığı dizisinin yeni bölümü izleyiciler tarafından aratılan konular arasında yer alıyor. Bir Küçük Gün Işığı CANLI İZLE! ATV Bir Küçük Gün Işığı 15. bölüm İZLE! Bir Küçük Gün Işığı son bölümde neler oldu? ATV 12 Aralık canlı izle!

Bir Küçük Gün Işığı CANLI İZLE! Başrollerini Seray Kaya ve Berk Oktay'ın paylaştığı Bir Küçük Gün Işığı ATV ekranlarında seyirciyle buluşuyor. Konusu ve oyuncu kadrosuyla dikkat çeken Bir Küçük Gün Işığı'nın yeni bölümü merak uyandırdı. Kullanıcılar, dizinin hangi gün yayınlandığını araştırmakta. Bir Küçük Gün Işığı dizisinin ne zaman saat kaçta yayınlandığı izleyiciler tarafından aratılan konular arasında yer alıyor. Bir Küçük Gün Işığı dizisinin yeni bölümü merak konusu oldu. Bir Küçük Gün Işığı CANLI İZLE! ATV Bir Küçük Gün Işığı 15. bölüm İZLE! Bir Küçük Gün Işığı son bölümde neler oldu? ATV 12 Aralık canlı izle!

BİR KÜÇÜK GÜN IŞIĞI KONUSU NE?

10 yıldır bir yalanın içinde yaşayan Elif, Hiç tanımadığı bir kız çocuğunun nüfusa kendisi ve ölen eşi adına kaydedildiğini öğrenmesiyle hayatı alt üst olur.Her şeye yeniden başlamak zorunda kalan genç kadının yolu zengin iş adamı Fırat ile beklenmedik şekilde kesişir. Asıl gizem, eşi Hakan ile gittikleri romantik İtalya turunda tam yanında duran ve o zamanlar hiç tanımadığı adamın, eşi öldükten sonra hayatına girmesi… Bu sefer her şey daha da karışır. Fırat, Elif'e en zor günlerinde destek olan kişi olarak hikaye de konumlanıyor. Ancak aslında büyük sırrın en önemli parçası olduğu da sonra ortaya çıkacak!

BİR KÜÇÜK GÜN IŞIĞI HANGİ GÜN, SAAT KAÇTA?

Bir Küçük Gün Işığı Pazartesi günleri saat 20:00 'da ATV'de yayınlanmaktadır.