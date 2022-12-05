Bir Küçük Gün Işığı canlı izle! ATV Bir Küçük Gün Işığı 14. bölüm canlı izle! Bir Küçük Gün Işığı son bölümde neler oldu? ATV 5 Aralık canlı izle!

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Bir Küçük Gün Işığı, NG Medya imzalı, ilk bölümü 5 Eylül 2022 tarihinde yayımlanan, yönetmenliğini Emre Kabakuşak'ın üstlendiği, senaryosunu Özgür Evren Heptürk'ın kaleme aldığı, başrollerini Seray Kaya ve Berk Oktay'ın paylaştığı dram türündeki Türk televizyon dizisidir. Bir Küçük Gün Işığı canlı izle! 5 Aralık ATV Bir Küçük Gün Işığı 14. bölüm canlı izle! Bir Küçük Gün Işığı son bölümde neler oldu? ATV canlı izle!

BİR KÜÇÜK GÜN IŞIĞI CANLI İZLE!

BİR KÜÇÜK GÜN IŞIĞI SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Elif, Güneş'e kavuşabilecek mi?

Elif sosyal hizmetler uzmanın ithamıyla şoke olur. Güneş'e asla zarar vermeyeceğini anlatmaya çalışırken hakkında araştırma yapılacağını öğrenir. Dila, Elif'e zarar vermeyi başarmış daha fazlasını da yapmaya kararlıdır. Güneş'i kendi rızasıyla eve getirmeyi planlar. Bunun için biraz gözünü korkutması yeter de artar bile… Elif her yerde Güneş'i ararken Güneş'in konakta olduğunu öğrenir. Elif'in, Dila'nın açtığı davayı kazanma ihtimali düşüktür. Güneş'ten ayrılmayı hayal bile edemiyordur. Fırat ise davanın iptali için kesin bir yol bulmuştur. Elif'e, Güneş'le ayrılmayacaklarına dair söz verir. Ancak Fırat'ın hiç hesaba katmadığı bir sürpriz onları bekliyordur.

BİR KÜÇÜK GÜN IŞIĞI YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

"Ne Güneş'ten ne de senden vazgeçmeyeceğim!"

Mahkeme DNA sonucu belli olana kadar Güneş'in sosyal hizmetlerde kalmasına karar verir. Dila'nın keyfi yerinde, Güneş'i almak için gün sayar. Elif ise sosyal hizmetlerin önünde adeta kamp kurar. Güneş diğer çocukların, kıskanç bakışları ve alaycı tavırları altında ezilir, horlanır. Fırat mahkemeye müdahil olup vesayeti almayı planlar ama Ümran'ın da aynı hamlede bulunmasıyla son umudu paramparça olur. Elif, Güneş'i sonsuza kadar kaybettiğini anlar. Güneş'e bu kadar yakın olup uzak durmak dayanabileceği bir acı değildir. Elif, Güneş'i ve Fırat'ı bırakıp İstanbul'dan gitmeye karar verir.

BİR KÜÇÜK GÜN IŞIĞI OYUNCU KADROSU

Seray Kaya - Elif

Berk Oktay - Fırat

Esra Dermancıoğlu - Ümran

Tuğçe Açıkgöz - Dila

Şeyma Korkmaz - Sude

Azra Aksu - Güneş

Yılmaz Bayraktar -

Güneş Hayat - Mehveş

Beran Kotan - Alper

Gizem Ünsal - Fulya

Yiğit Yapıcı - Hakan