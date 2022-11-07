Bir Küçük Gün Işığı canlı izle! ATV Bir Küçük Gün Işığı 10. bölüm canlı izle! Bir Küçük Gün Işığı son bölümde neler oldu? ATV 7 Kasım canlı izle!

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Bir Küçük Gün Işığı 11. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Bir Küçük Gün Işığı yeni bölüm fragmanı çıktı mı? Bir Küçük Gün Işığı yeni bölümde neler olacak?

Bir Küçük Gün Işığı, NG Medya imzalı, ilk bölümü 5 Eylül 2022 tarihinde yayımlanan, yönetmenliğini Emre Kabakuşak'ın üstlendiği, senaryosunu Özgür Evren Heptürk'ın kaleme aldığı, başrollerini Seray Kaya ve Berk Oktay'ın paylaştığı dram türündeki Türk televizyon dizisidir. Bir Küçük Gün Işığı canlı izle! 7 Kasım ATV Bir Küçük Gün Işığı 10. bölüm canlı izle! Bir Küçük Gün Işığı son bölümde neler oldu? ATV canlı izle!

BİR KÜÇÜK GÜN IŞIĞI CANLI İZLE!

BİR KÜÇÜK GÜN IŞIĞI SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Fırat aşkını ilan ediyor!

"Yalanlar"

Elif'in kaza gecesinin iç yüzünü öğrenmesi artık an meselesidir. Fırat, Elif'e her şeyi anlatıp artık yalansız yaşamak isterken Ümran'ın yarattığı sorunlar yakasını bırakmaz. Ümran, Fırat ve Sude'yi magazincilere yakalatıp ikisi arasında bir ilişki olduğu masalını yaymayı başarır. Üzerine Yılmaz'a, Ayaz Ailesinin kapılarını açması, Fırat'ı deliye döndürür. Elif günlük bir iş bulmuş kreşin ücretini ödemeye çalışırken Güneş evini özlüyor, artık geri dönmek istiyordur. Elif, Güneş'in mutluluğuyla gururu arasında sıkışıp kalır. Yeni bir organizasyon işi alınca umutlanır. Güneş'i yeniden evine kavuşturup huzurlu yaşantısına geri döneceğini düşünen Elif, hayatının tamamen değişeceğinden habersizdir.

BİR KÜÇÜK GÜN IŞIĞI YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

"Elif ben seni seviyorum"

"Aşk Deliliktir"

Fırat, annesini karşısına almak pahasına Elif'e olan aşkını herkese ilan etmiştir. Fırat hem Ümran'ı hem Sude'yi çok zor bir durumda bırakmış olmasına rağmen kalbinin sesini dinleyerek doğru olanı yaptığına inanır. Elif birdenbire kendini Ayaz'ların gelini konumunda bulduğu için kızgındır. Güneş, Fırat ve Elif'i kendi yöntemleriyle bir araya getirmeye çalışırken Ümran da Fırat'ı, Elif'ten uzak tutmak için kendi yöntemlerini kullanır. Ümran her şeyi göze almış, gerekirse kendi kurduğu imparatorluğu, şirketi bile tehlikeye atmaya hazırdır. Fırat tüm engellere rağmen Elif'le bir ilişkiye hazırdır. Peki ya Elif?

BİR KÜÇÜK GÜN IŞIĞI OYUNCU KADROSU

Seray Kaya - Elif

Berk Oktay - Fırat

Esra Dermancıoğlu - Ümran

Tuğçe Açıkgöz - Dila

Şeyma Korkmaz - Sude

Azra Aksu - Güneş

Yılmaz Bayraktar -

Güneş Hayat - Mehveş

Beran Kotan - Alper

Gizem Ünsal - Fulya

Yiğit Yapıcı - Hakan