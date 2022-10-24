Bir Küçük Gün Işığı CANLI izle! ATV Bir Küçük Gün Işığı 8. bölüm canlı izle! Bir Küçük Gün Işığı yeni fragmanı yayınlandı mı?

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BİR KÜÇÜK GÜN IŞIĞI YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Fırat, Hakan'ın kaza yaptığı gece, kendi arabasından alınmış görüntüleri izleyince sarsılır. Onu kimin tehdit ettiğini bulup ortaya çıkaracaktır. Elif ise dolandırılmış, Fulya'nın emeklilik fonunu kaptırmıştır. Elif buna izin vermeyecek, ne pahasına olursa olsun parayı geri alacaktır. Ümran, Elif'in, Fırat'ın etrafında olmasından rahatsız, Sude'yle yakınlaşmaları için uğraşırken Fırat'ı çok zor bir duruma düşürür. Fırat, Elif'e tüm gerçeği, Hakan'ın kaza yaptığı geceyi anlatmaya karar verdiği sırada, Elif kaza gecesi olanları başka bir şekilde öğrenmek üzeredir.

BİR KÜÇÜK GÜN IŞIĞI 8. BÖLÜM CANLI FULL HD İZLE!

BİR KÜÇÜK GÜN IŞIĞI SON BÖLÜM NELER OLDU?

Ümran, Dila'nın oyununa gelir. Fırat'ın, Güneş'le neden bu denli ilgilendiğini bulmaya çalışır. Elif'i araştırmaya başlar. Fırat artık Dila'nın arkasında durmayacağını açıkça belirtir. Dila'nın öfkesi Fırat'a yönelir. Yılmaz'la birlik olup Fırat'ı köşeye sıkıştırmaya çalışırlar. Elif ise işten istifa edip Fırat'ın aldığı evde yaşamayı reddeder. Elif ve Güneş hem parasız hem evsiz kalırlar. Artık onları daha zor günler bekliyordur. Fırat, Elif'e kendini affettirmek için uğraşırken Elif sadece dürüst olmasını, bir daha arkasından iş çevirmemesini ister. Fırat için bu sandığı kadar kolay olmayacaktır. Çünkü Dila çoktan harekete geçmiş, Fırat'ı köşeye sıkıştırmıştır.

BİR KÜÇÜK GÜN IŞIĞI KONUSU NE?

"Bir kadın bir adamı ne kadar sevebilir?" Senaryosunu Özgür Evren Heptürk'ün kaleme aldığı yönetmen koltuğunda ise Emre Kabakuşak'ın oturduğu dizi, tüm ezberleri bozarak her şeye yeniden başlamak zorunda kalan Elif'in karanlıktan gün ışığına çıkma hikayesini konu alıyor. 10 yıldır bir yalanın içinde yaşayan Elif'in hayatı bir haberle alt üst olur. Çaresiz genç kadının yolu zengin iş adamı Fırat ile beklenmedik bir şekilde kesiştiğinde ise her şey daha da karışır. Yürekleri ısıtan anlatımı ve kalplere dokunan hikayesi ile "Bir Küçük Gün Işığı" Eylül'de atv'de. Bilemezsin, belki de en büyük hediyedir dayanamayacağını sandığın acılar…

BİR KÜÇÜK GÜN IŞIĞI OYUNCULARI

Seray Kaya (Elif),

Berk Oktay (Fırat),

Esra Dermancıoğlu (Ümran),

Tuğçe Açıkgöz (Dila),

Şeyma Korkmaz Mete (Sude),

Azra Aksu (Güneş),

Güneş Hayat (Mehveş),

Yılmaz Bayraktar (Yılmaz),

Beran Kotan (Alper),

Gizem Ünsal (Fulya)

Yiğit Yapıcı (Hakan)

BİR KÜÇÜK GÜN IŞIĞI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Bir Küçük Gün Işığı dizisi ATV ekranında her hafta Pazartesi akşam 20:00'da seyircisi ile buluşuyor.