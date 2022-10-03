ATV kanalında yayınlanan beğenilen yapım Bir Küçük Gün Işığı yeni bölümüyle başladı! Heyecanla beklenen Bir Küçük Gün Işığı adlı yapımı canlı izlemek isteyen seyirciler, Bir Küçük Gün Işığı canlı izle! Bir Küçük Gün Işığı yeni bölüm canlı izle araştırmaları yapmaya başladı. Peki, Bir Küçük Gün Işığı yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Bir Küçük Gün Işığı CANLI izle! ATV Bir Küçük Gün Işığı yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

ATVekranlarında yayınlanan Bir Küçük Gün Işığı bu akşam ekranlara geliyor. Peki, Bir Küçük Gün Işığı yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Bir Küçük Gün Işığı CANLI izle! ATVBir Küçük Gün Işığı yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte detaylar haberimizde...

ATVBİR KÜÇÜK GÜN IŞIĞI CANLI İZLE!

ATVekranlarında yayınlanan Seversin adlı yapım, yeni bölümüyle yeni saatinde 21.45 itibariyle bu akşam ekranlarda.

ATVBİR KÜÇÜK GÜN IŞIĞI CANLI İZLE!

BİR KÜÇÜK GÜN IŞIĞI YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Güneş'in, Dila'nın kızı olduğunu öğrenen Fırat, Dila'yla yüzleşir. Fırat, Ümran'a her şeyi anlatıp bu sorunu kökünden çözmeye kararlıdır. Dila için kaçınılmaz son artık çok yakındır. Elif'in, Güneş'i kaybetme korkusu, annesini bulma isteğini yeniden harekete geçirir. Bir ipucu yakalar. Elif, Güneş'in annesine ulaşmak üzereyken Fırat bu gerçeği çoktan öğrenmiş, bir seçim yapmak üzeredir. Ancak Güneş'in ortadan kaybolmasıyla Elif ve Fırat allak bullak olur. Böylece hayat, Elif ve Fırat'a doğru seçim yapmanın ne kadar önemli olduğunu yeniden hatırlatır

BİR KÜÇÜK GÜN IŞIĞI SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Elif'in etkinlikteki becerisinden etkilenen Ümran, şirketin tüm organizasyonlarından onun sorumlu olmasını ister. Elif ise kendi işini ayakta tutmaya çalışıyor ama Hakan'dan kalan borçlar, ardında bıraktığı enkaz, Elif'e bir türlü soluk aldırmıyordur. Elif artık Hakan'ın yasını tutmaya devam etmekle onunla vedalaşmak arasında bir yol ayrımına gelir. Ümran ve Dila arasındaki psikolojik savaş zirveye tırmanır. Ümran, Dila'yı akıl hastanesine kapatmayı düşünürken Dila annesini hiç beklemediği yerden vurur. Fırat, annesi ve kardeşi arasında kalırken gerçekleri fark etmeye başlar. Güneş'in, Dila'nın kızı olup olmadığını anlamasının tek yolu olan DNA testini yaptırmaya karar verir.