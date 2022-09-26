ATV kanalında yayınlanan beğenilen yapım Bir Küçük Gün Işığı yeni bölümüyle başladı! Heyecanla beklenen Bir Küçük Gün Işığı adlı yapımı canlı izlemek isteyen seyirciler, Bir Küçük Gün Işığı canlı izle! Bir Küçük Gün Işığı yeni bölüm canlı izle araştırmaları yapmaya başladı. Peki, Bir Küçük Gün Işığı yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Bir Küçük Gün Işığı CANLI izle! ATV Bir Küçük Gün Işığı yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

ATV ekranlarında yayınlanan Bir Küçük Gün Işığı bu akşam ekranlara geliyor. Peki, Bir Küçük Gün Işığı yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Bir Küçük Gün Işığı CANLI izle! ATVBir Küçük Gün Işığı yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte detaylar haberimizde...

ATV BİR KÜÇÜK GÜN IŞIĞI CANLI İZLE

ATV ekranlarında yayınlanan Bir Küçük Gün Işığı adlı yapım, yeni bölümüyle saat 20:00 itibariyle bu akşam ekranlarda.

ATV BİR KÜÇÜK GÜN IŞIĞI CANLI İZLE TRT!

BİR KÜÇÜK GÜN IŞIĞI YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Elif'in etkinlikteki becerisinden etkilenen Ümran, şirketin tüm organizasyonlarından onun sorumlu olmasını ister. Elif ise kendi işini ayakta tutmaya çalışıyor ama Hakan'dan kalan borçlar, ardında bıraktığı enkaz, Elif'e bir türlü soluk aldırmıyordur. Elif artık Hakan'ın yasını tutmaya devam etmekle onunla vedalaşmak arasında bir yol ayrımına gelir. Ümran ve Dila arasındaki psikolojik savaş zirveye tırmanır. Ümran, Dila'yı akıl hastanesine kapatmayı düşünürken Dila annesini hiç beklemediği yerden vurur. Fırat, annesi ve kardeşi arasında kalırken gerçekleri fark etmeye başlar. Güneş'in, Dila'nın kızı olup olmadığını anlamasının tek yolu olan DNA testini yaptırmaya karar verir.

BİR KÜÇÜK GÜN IŞIĞI SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Ümran, Dila'nın sırrının peşinde düşerken Dila, Sude'yle beraber planını yürütmek için harekete geçer. Elif, Fırat'ın iş teklifini kabul eder. Fırat, Elif'i tanımaya başladıkça ona hayran olmaya başlar. Mehveş, Dila'yı, Güneş'i yanına alması konusunda cesaretlendirir. Dila tehlikeli hamleler yapar. Elif hayatındaki tüm zorluklara direnip yeniden başlamaya çalışırken Güneş'i koruyabilecek midir?

BİR KÜÇÜK GÜN IŞIĞI SON BÖLÜM İZLE!