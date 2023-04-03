Bir Küçük Gün Işığı ne zaman, bugün yok mu, neden başlamadı, saat kaçta başlayacak? 3 Nisan Bir Küçük Gün Işığı yeni bölüm saat kaçta, ne zaman?

ATV'nin sevilen dizisi Bir Küçük Gün Işığı bugün tam saatinde yayın akışında yer almadı. Bunun ardından izleyiciler, Bir Küçük Gün Işığı bugün yok mu, neden başlamadı, saat kaçta başlayacak? 3 Nisan Bir Küçük Gün Işığı yeni bölüm saat kaçta? merak etti. İşte detaylar...

Bir Küçük Gün Işığı, NG Medya imzalı, ilk bölümü 5 Eylül 2022 tarihinde yayımlanan, yönetmenliğini Emre Kabakuşak'ın üstlendiği, senaryosunu Özgür Evren Heptürk'ın kaleme aldığı, başrollerini Seray Kaya ve Berk Oktay'ın paylaştığı dram türündeki Türk televizyon dizisidir. Bir Küçük Gün Işığı bugün yok mu, neden başlamadı, saat kaçta başlayacak? 3 Nisan Bir Küçük Gün Işığı yeni bölüm saat kaçta?

BİR KÜÇÜK GÜN IŞIĞI NE ZAMAN?

Bir Küçük Gün Işığı her hafta Pazartesi günü saat 20:00 'da ATV'de ekranlara geliyor.

BİR KÜÇÜK GÜN IŞIĞI BUGÜN SAAT KAÇTA BAŞLIYOR?

Bir Küçük Gün Işığı dizisi bugün saat 20:10'da başlayacak. Dizi normalde 20:00 'da başlıyordu. Fakat Ramazan ayında her gün "Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu ile İftar" programı olduğu için dizi de 10-15 dakika geç başlayabiliyor. Nihat Hatipoğlu'nun programı saat 8 veya 8'i biraz geçe bittiği için dizi de 20:10 - 20:15 civarlarında başlamaktadır.

ATV 3 NİSAN 2023 YAYIN AKIŞI

18:45 - atv Ana Haber

19:15 - Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu ile İftar

20:10 - Bir Küçük Gün Işığı

00:20 - Aldatmak

BİR KÜÇÜK GÜN IŞIĞI YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

"Annem babamı öldürdü Elif!"

"Vasiyet"

Cemil'in vefatı ile Fırat paramparça olur. Dila ise üzüntüsünü öfkesiyle birleştirip babasının ölümünden Ümran'ı sorumlu tutar. Ümran cenazeden gelir gelmez Cemil'i zehirlediği bitkiyi kaldırıp atar. Yasemin, Ümran'ın, Cemil'in yemeklerine bir baharat karıştırdığını Fırat'a söyler. Ama Ümran da boş durmaz ve Yasemin'in aslında Feraye'ye çalıştığını açıklar. Ümran bitkiden de Yasemin'in iddiasından da kurtulduğu sırada Cemil'in avukatı vasiyetini açıklamak için geleceğini haber verir. Artık Ümran'ın tek bir hedefi vardır. Ne olursa olsun o vasiyeti Fırat'ın bilmemesi ve öz babasının Cemil olmadığını öğrenmemesi için elinden geleni yapacaktır. Ama Elif, Ümran'ın, Fırat vasiyeti öğrenmesin diye uğraştığını anlar ve Ümran'ın tüm planlarını altüst etmeye hazırdır.